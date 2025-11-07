Δένδιας: Φόρος τιμής σε εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους υπέρ της ελευθερίας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη, σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, σε εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων της Πολεμικής Αεροπορίας, στο Νέο Κοιμητήριο του Δήμου Γλυφάδας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας, «αποδώσαμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους υπέρ της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της πατρίδας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ