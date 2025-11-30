Πατρών – Πύργου: Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ.

Την ερχόμενη Πέμπτη (4/12) παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, γεγονός που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του νέου οδικού άξονα.

Ήδη από τις 31 Ιουλίου είχαν δοθεί στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χλμ. στο τμήμα Πύργος – Αλισσός, βελτιώνοντας ουσιαστικά την οδική ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του δικτύου.

Το έργο αφορά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, συνολικού μήκους 74,8 χιλιομέτρων. Περιλαμβάνει διαπλάτυνση με ανακατασκευή της υφιστάμενης Νέας Εθνικής Οδού στα πρώτα 13 χλμ., καθώς και νέα χάραξη για τα επόμενα 61,5 χλμ. Ο νέος άξονας είναι υψηλών προδιαγραφών, με σχεδιαστική ταχύτητα 120 χλμ. ανά ώρα, διαχωρισμένο οδόστρωμα, ελεγχόμενη πρόσβαση καθ’ όλο το μήκος του και 9 ανισόπεδους κόμβους και ημικόμβους για ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Ανά κατεύθυνση προβλέπονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. και λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ), οι οποίες διαχωρίζονται από μεσαίο στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα, προσφέροντας υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Με αφορμή την παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ:

«Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου παραδίδουμε στην κυκλοφορία, εντός χρονοδιαγράμματος, όπως είχαμε δεσμευτεί, τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, ολοκληρώνοντας ένα έργο που για χρόνια αποτελούσε βασικό αίτημα της Δυτικής Ελλάδας. Με την ολοκλήρωση του τμήματος Μιντιλόγλι – Αλισσός, ολόκληρος ο αυτοκινητόδρομος Αθήνα – Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος και θα λειτουργεί πλέον ενιαία, προσφέροντας ασφαλείς, γρήγορες και άνετες μετακινήσεις στους χρήστες του.

Η παράδοση του τελευταίου αυτού τμήματος αποτελεί απόρροια εντατικής και καλά συντονισμένης προσπάθειας της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του παραχωρησιούχου και των εκατοντάδων εργαζόμενων που μόχθησαν για την κατασκευή του έργου. Σε μια περιοχή με αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις, καθώς το τμήμα κατασκευάστηκε με διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού η πρόοδος των τελευταίων μηνών υπήρξε θεαματική.

Πέρα όμως από τις υποδομές, η σημασία του έργου αφορά πρωτίστως την οδική ασφάλεια, το επίπεδο της οποίας, ενισχύεται πλέον, καθοριστικά. Ο παλιός οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος ήταν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας, με δεκάδες θανατηφόρα τροχαία. Από τον Δεκέμβριο του 2023 το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφήρμοσε στοχευμένα μέτρα οδικής ασφάλειας, αυστηρή επιτήρηση και παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία, με αποτέλεσμα να μηδενιστούν οι μετωπικές συγκρούσεις και να μειωθεί δραστικά ο συνολικός αριθμός των ατυχημάτων. Ο στόχος μας ήταν ξεκάθαρος: να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές μέχρι την ολοκλήρωση του νέου δρόμου. Και τον πετύχαμε. Τα ίδια μέτρα, άλλωστε, λαμβάνουμε και στον ΒΟΑΚ.

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη Δυτική Ελλάδα. Συνεπάγεται ενίσχυση του τουρισμού, ταχύτερη διακίνηση προϊόντων, καλύτερη σύνδεση με το εθνικό δίκτυο και ουσιαστική στήριξη της τοπικής οικονομίας. Παραδίδουμε ολοκληρωμένο στους πολίτες ένα έργο που αναβαθμίζει την καθημερινότητά τους και ανοίγει νέες προοπτικές για την περιοχή, αλλά και συνολικά για τη χώρα μας».

«Αντίστροφη μέτρηση» για την “κορδέλα” στην Πατρών – Πύργου

Στο τελευταίο αυτό τμήμα από το τέλος της Περιμετρικής Πατρών στο Μιντιλόγλι μέχρι τα Καμίνια ολοκληρώνονται:

– δύο (2) κόμβοι, στο Μιντιλόγλι και τη ΒΙ.ΠΕ.

– μία Κάτω Διάβαση στα Βραχναίικα

– 2 μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα

– τα κτήρια διοίκησης και διοδίων στα Καμίνια.

Προχωρά παράλληλα η κατασκευή στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2026. Επίσης οι συνδετήριες οδοί Αμαλιάδας και Κυλλήνης αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Η Ολυμπία Οδός είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου.

Συνδέει τρεις Περιφέρειες -Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας- και την Πρωτεύουσα της χώρας με τη σημαντικότερη πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη, το λιμάνι της Πάτρας.

Η Ολυμπία Οδός από τον Μάρτιο του 2022 πέρασε σε μια νέα εποχή, αφού τότε ξεκίνησε η κατασκευή του νέου τμήματος που θα φέρει πιο κοντά την Αθήνα με τον Πύργο και με έναν από τους σημαντικότερους τόπους της Ιστορίας, την Αρχαία Ολυμπία.

Η ολοκλήρωσή της Πατρών-Πύργου θα προκαλέσει μια σειρά ευεργετικών επιδράσεων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη ολόκληρης της Δυτικής Πελοποννήσου.

Ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος θα έρθει να δώσει στην περιοχή την ευκολία της οδικής πρόσβασης και σε ολόκληρη την περιφέρεια τη δυνατότητα να αναδιατάξει το τουριστικό και το αναπτυξιακό περιβάλλον της με βιώσιμες δραστηριότητες οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά.

Εξάλλου η δημιουργία της Ολυμπίας Οδού έχει συμβάλλει καταλυτικά στη μείωση των ατυχημάτων σε ένα δρόμο που επί χρόνια χαρακτηριζόταν «καρμανιόλα».

Συγκεκριμένα η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας μείωσε κατακόρυφα τον αριθμό των ατυχημάτων συνολικά αλλά κυρίως τα θανατηφόρα ατυχήματα, προσφέροντας ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης για τους οδηγούς και τους επιβάτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα περίπου 11 συμβάντα την ημέρα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες οδικής ασφάλειας στα 65 χλμ. της Πατρών – Πύργου, τα μισά αφορούν ακινητοποιημένα οχήματα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ