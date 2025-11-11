Αλέξης Τσίπρας: Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός είναι ένα ταξίδι αέναο (βίντεο)

«Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για το υπό έκδοση βιβλίο του με τον ομόνυμο τίτλο, στην πλατφόρμα «BookVoice-the podcast».

Στη συζήτηση με τον ηθοποιό Αιμίλιο Χειλάκη, που ανέγνωσε την ηχογραφημένη έκδοση, και τον παρουσιαστή του BookVoice Σπήλιο Λαμπρόπουλο αναφέρει: «Αυτό το βιβλίο έχει ένα χαρακτήρα χρέους απέναντι στην ιστορία, αλλά έχει και ένα χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης της αλήθειας και των γεγονότων».

Συμπυκνώνοντας υπογραμμίζει:

- Το βιβλίο μου έχει μια ιδιαιτερότητα. Και η ιδιαιτερότητα είναι ότι κανείς πρώην πρωθυπουργός δεν γράφει σε ενεστώτα χρόνο. Όλοι γράφουν σε παρελθόντα χρόνο. Κάνω την αυτοκριτική μου, αλλά κάνω και κριτική.

- Δεν έχω αφήσει τίποτα εκτός… ομολογώ ότι από την πρώτη γραφή μέχρι την τελευταία έχει υπάρξει επεξεργασία, κυρίως όχι με το βλέμμα στο μέλλον, με το βλέμμα στην προσπάθεια να είμαι όσο πιο αντικειμενικός και όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος, γατί δεν μπορεί να μην είσαι καθόλου άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα. Γι' αυτό τον λόγο έχω το βιβλίο - γράφτηκε και μία και δεύτερη και τρίτη φορά, ενώ υπήρξε μία προσπάθεια από τον Ιούλη μέχρι σήμερα. Το είδα αρκετές φορές ώστε κάθε λέξη να με αντιπροσωπεύει και να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια.

- Για μένα όλη αυτή η διαδικασία της συγγραφής είχε ένα χαρακτήρα λύτρωσης, κάθαρσης. Άρα ψυχοθεραπευτικό θα έλεγε κανείς, αυτογνωσίας. Και ναι, όντως το κομμάτι της αφήγησης, όταν μπαίνει και σε διαλόγους και σε προσπάθεια μεταφοράς στο κείμενο, ας πούμε του βιώματος, έχει μια γοητεία.

- Όταν αποφάσισα να παραιτηθώ (από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ), είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω. Διότι, προσέξτε τώρα, έχουν μιλήσει όλοι γι' αυτές τις δραματικές, γι' αυτή τη δραματική περίοδο της ελληνικής σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, έχουν μιλήσει πάρα πολλοί ξένοι και Έλληνες.

- Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο. Και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Γιατί όλοι μας βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας Ιθάκες. Αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική. Έχει να κάνει με την Αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου. Δεν σταματάει, αυτό δεν σταματάει ποτέ…

Υπό αυτή την έννοια έχει και μια φιλοσοφική αξία ο τίτλος που επέλεξα. Τον επέλεξα βέβαια εδώ και ένα εξάμηνο, έχοντας δομήσει το βιβλίο και έχοντας συνειδητοποιήσει τελικά πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ακόμη ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα βιβλίο αλλά για ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του τόπου και προσθέτει για την κρίσιμη περίοδο: «Αναλάβαμε την ευθύνη να ξελασπώσουμε το μέλλον ενός λαού που άλλοι είχαν λασπώσει. Οι στιγμές είχαν μία τραγικότητα και είχαν αγωνία για τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους. Όλο αυτό ήταν κτήμα της καθημερινότητας, γιατί οι διαπραγματεύσεις δεν έγιναν πίσω από κλειστές κάμερες. Για τη δραματική εκείνη περίοδο έχουν μιλήσει πάρα πολλοί αλλά όχι ο βασικός πρωταγωνιστής. Είναι ένα χρέος απέναντι στον εαυτό μου αλλά και απέναντι στην ιστορία. Έπρεπε να βυθιστώ σε μία θάλασσα στοιχείων για να αποτυπώσω τα πραγματικά δεδομένα. Και να είναι μία κατάθεση ψυχής».