Μητσοτάκης: Αύριο Δευτέρα η πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους

«Η νέα, μόνιμη πλέον, πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ θα καταβληθεί στους λογαριασμούς τους νωρίτερα του προγραμματισμένου, από αύριο, Δευτέρα», σημειώνει μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του όπου κάνει ανασκόπηση της εβδομάδας.

«Και θα είναι η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους, καθώς από τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις. Ενώ ξεκινά από τον Δεκέμβριο (συντάξεις Ιανουαρίου) και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσες συντάξεις επιβαρύνονται ακόμη από αυτήν» τονίζει.

Επίσης ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις αγροτικές αποζημιώσεις, υπογραμμίζοντας ότι: «με την έγκριση της Κομισιόν στο νέο σχέδιο δράσης, οι επιδοτήσεις ξεκινούν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, αρχίζοντας από το 70% της βασικής ενίσχυσης. Το υπόλοιπο 30% και το Μέτρο 23 θα ακολουθήσουν μετά τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ έως το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν και τα μικρότερα προγράμματα».

«Η τεχνική λύση δεν θα ισχύει πλέον και θα υπάρχει το κριτήριο ομορότητας, δηλαδή θα επιτρέπεται να δηλώνονται βοσκοτόπια μόνο στον νομό κατοικίας και στους όμορους νομούς. Τα χρήματα που θα περισσέψουν με την εφαρμογή του νέου συστήματος, δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες, αλλά θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά με δεύτερη κατανομή στους έντιμους παραγωγούς» προσθέτει.

Ενώ για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά, αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει η κυβέρνηση πρόσθετη στήριξη για τις απώλειες εισοδήματος, πέρα από τις ήδη προβλεπόμενες αποζημιώσεις. «Το μόνο που τους καλούμε να κάνουν είναι να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και να συνεργαστούν με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Αντιμετώπισης της Ευλογιάς» σημειώνει.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα αποτελέσματα που έχει φέρει ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη. «Τα στοιχεία του Just Stat, του παρατηρητηρίου δικαιοσύνης, δείχνουν ότι ο χρόνος έκδοσης απόφασης από τα πρωτοδικεία μειώθηκε στο μισό, από τις 705 ημέρες στις 364 ημέρες. Η βελτίωση αφορά στο 92% της δικαστικής ύλης πανελλαδικά. Η πιο θεαματική αλλαγή αφορά το πρωτοδικεία Αθηνών, το μεγαλύτερο της χώρας, όπου ο εκτιμώμενος χρόνος έκδοσης απόφασης μειώθηκε από τα 4 χρόνια στον 1,5 χρόνο! Σημαντική βελτίωση και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο χρόνος έπεσε από 12 σε 7,5 μήνες, και στον Πειραιά, από 12 σε 9 μήνες» αναφέρει.

