Ο ΠτΔ Κων. Τασούλας συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο οποίος τον ενημέρωσε για την κατάσταση και την πορεία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η οποία διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διατήρηση της ταυτότητας και της συνεκτικότητας της ελληνικής διασποράς, καθώς αποτελεί ισχυρό συνδετικό κρίκο με την μητέρα Πατρίδα.

Κατά την συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η ελληνική Πολιτεία στηρίζει την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και το πολυσχιδές έργο της σε πνευματικό, ανθρωπιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, έργο που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στη διατήρηση της ελληνορθόδοξης παράδοσης ως ζώσας παράδοσης μέσα στους κόλπους της ομογένειας.

Επισήμανε, επίσης, ότι οι ομογενείς μας, ταυτόχρονα και Αμερικανοί πολίτες, αποτελούν τα εχέγγυα για την διατήρηση της ελληνορθόδοξης ταυτότητας και παράδοσης στην αμερικανική ήπειρο. Η σταθερή αγάπη τους για την Ελλάδα αποτελεί ανεκτίμητη αξία για την μητέρα Πατρίδα, σε κάθε προσπάθεια της οποίας στέκονται πάντα αρωγοί.

Παράλληλα, υπογράμμισε, ότι είναι εξόχως σημαντική η συμβολή της Αρχιεπισκοπής στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων εκείνων που συντείνουν υπέρ της διατήρησης και της ενίσχυσης των δεσμών της ομογένειας με την γενέτειρα, της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής μας ταυτότητας, όπως και της αξιοποίησης των τεράστιων δυνατοτήτων των ομογενών συμπατριωτών μας.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε στον αρχιεπίσκοπο Αμερικής την διαρκή και ειλικρινή προσήλωση της Πατρίδας και του ιδίου προσωπικά στην ευόδωση των ιερών σκοπών της Αρχιεπισκοπής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ