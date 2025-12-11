Κεραμέως: Στις 19 και 22 Δεκεμβρίου οι καταβολές των συντάξεων (Βίντεο)

Για θέματα εργασίας και προγράμματα απασχόλησης, μίλησε σε συνέντευξή της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στην καταβολή των συντάξεων και την προσωπική διαφορά.

«Έχουμε καταβάλει μία τεράστια προσπάθεια για να καταβληθούν πιο νωρίς, δηλαδή μέρες πριν τα Χριστούγεννα, για να έχουν οι συμπολίτες μας χρήματα πιο νωρίς. Οι καταβολές θα γίνουν 19 και 22 Δεκεμβρίου. Κατά κανόνα σημαίνει ότι θα δουν 18 και 19 τα χρήματα. Οι συντάξεις αυτές που θα είναι του Ιανουαρίου θα είναι αυξημένες κατά 2,4%. Προχθές φέραμε τη διάταξη που βάζει τέλος στο θέμα της προσωπικής διαφοράς. Δηλαδή κατά 50% μείωση της προσωπικής διαφοράς από τώρα και κατά 100% από του χρόνου. Μείωση 50% το 2026 και το 2027 πλήρης κατάργηση. Η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που τίθεται σε εφαρμογή την 1/1/26, επηρεάζει και τις συντάξεις», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Rebrain Greece.

«Έχουμε κάνει 4 εκδηλώσεις του Rebrain Greece. Ήταν χαμηλές οι προσδοκίες αλλά ήταν η μεγαλύτερη εκδήλωση. Δεν θα πω ότι αυτό «αύριο» θα μεταφραστεί σε προσλήψεις αλλά έγιναν και επί τόπου προσλήψεις. Είναι μια διαδικασία που τώρα ξεκινάει. Έχουμε δώσει φορολογικά κίνητρα», υπογράμμισε.

Για την ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ είπε: «Η ΕΡΓΑΝΗ είναι ένα ψηφιακό σύστημα που αφορά την καταχώρηση όλων των εργασιακών σχέσεων στη χώρα. Χρειαζόταν σημαντικές βελτιώσεις. Μπαίνουν σε εφαρμογή νέες δυνατότητες π.χ. να κάνεις πρόσληψη με ένα έγγραφο αντί για τέσσερα. Να μπαίνουν όλες οι μορφές απασχόλησης στο σύστημα. Αρχές του χρόνου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία».

«Αρχές του χρόνου περνάμε σε νομοθέτηση της συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις», υπογράμμισε κλείνοντας η κ. Κεραμέως.