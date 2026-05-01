Ανδρουλάκης: Αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη για να πετύχουμε μία κοινωνία πιο δίκαιη

Στεφάνι στο μνημείο εκτελεσθέντων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής κατέθεσε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε ότι «Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη».

«Βρισκόμαστε και φέτος, εδώ, στον μαρτυρικό τόπο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής. Εδώ όπου πριν από 82 χρόνια 200 Έλληνες πατριώτες στάθηκαν απέναντι στα όπλα των ναζί και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας», ανέφερε σε δήλωσή του και επεσήμανε ότι «φέτος, όμως, είναι μια ιδιαίτερη επέτειος». «Φέτος», είπε ειδικότερα, «υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέος γιατί είδε το φως της δημοσιότητας ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο, που αποτυπώνει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Αποτυπώνει τον ηρωισμό στα πρόσωπα των 200 Ελλήνων».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη». «Πρέπει καθημερινά να τα κάνουμε πράξη και τα τρία για να πετύχουμε μία κοινωνία πιο δίκαιη με σεβασμό των εργασιακών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια κοινωνία με ελπίδα και προοπτική για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές», υπογράμμισε.

