Γεωργιάδης: Πάνω από 2.000 αιτήσεις για 1.131 θέσεις γιατρών (Βίντεο)

Στην πορεία ενίσχυσης του ΕΣΥ, με αιχμή τις προσλήψεις γιατρών και τον σχεδιασμό για τους νοσηλευτές, αλλά και στα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν σε υποδομές και μέσα, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ΕΡΤnews και τους Δημήτρη Κοτταρίδη και τη Νίνα Κασσιμάτη.

Όπως υπογράμμισε, η ανταπόκριση στις προκηρύξεις για ιατρικό προσωπικό είναι αυξημένη, ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε νοσηλευτές και καθυστερήσεις στην ανανέωση του στόλου ασθενοφόρων.

Πάνω από 2.000 αιτήσεις για 1.131 θέσεις γιατρών

Ο υπουργός παρουσίασε στοιχεία για τη συμμετοχή στις προκηρύξεις ιατρικού προσωπικού, σημειώνοντας ότι «όταν έχεις 1.131 θέσεις και πάνω από 2.000 αιτήσεις, δεν μπορείς να μιλάς για άγονες προκηρύξεις».

Όπως ανέφερε, «1.808 αιτήσεις είναι οριστικές και άλλες 361 πρόχειρες, κάτι που σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε σίγουρα τις 2.100», προσθέτοντας ότι η διαδικασία παραμένει ανοιχτή για λίγες ακόμη ημέρες.

Τόνισε, δε, ότι η εικόνα αυτή «διαψεύδει την αντίληψη ότι οι θέσεις γιατρών δεν καλύπτονται».