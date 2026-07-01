Βελόπουλος: Εκλογές εδώ και τώρα για να σωθεί η Ελλάδα και να σωθούν οι Έλληνες

«Εκλογές εδώ και τώρα για να σωθεί η Ελλάδα και να σωθούν οι Έλληνες» ζητάει η Ελληνική Λύση, σύμφωνα με σημερινή δήλωση του προέδρου του κόμματος, Κυριάκου Βελόπουλου.

Ειδικότερα αναφέρει: «Η Ελληνική Λύση ζητάει εκλογές εδώ και τώρα, με όρο την διαφάνεια και την πάταξη της διαφθοράς, της αισχροκέρδειας και κυρίως της φτώχειας των Ελλήνων. Ζητάμε από τον ελληνικό λαό να ψηφίσει με σωφροσύνη ανθρώπους, οι οποίοι δεν εμπλέκονται σε σκάνδαλα, σε απ' ευθείας αναθέσεις, σε διασπάθιση δημοσίου χρήματος και σε αγορές ακινήτων μέσω των funds. Δηλαδή όλα τα κόμματα έμμεσα ή άμεσα εμπλέκονται σε αυτές τις τραγικές καταστάσεις και η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές τώρα, για να σωθεί η Ελλάδα και να σωθούν οι Έλληνες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ