Συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα: Προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης

Για έναν δύσκολο χειμώνα, σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, τονίζοντας ότι το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις από τις διεθνείς εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας, αλλά και στην ανάγκη η κυβέρνηση να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις αυξημένες πιέσεις του επόμενου διαστήματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός προβλέπει διπλή παρέμβαση, με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ, στο πλαίσιο των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών και μεταφορικών επιβαρύνσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί μετ’ επιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι, με τα σημερινά δημοσιονομικά δεδομένα, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ΕΦΚ χωρίς να περικοπεί κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, όπως σημείωσε, μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να καταστεί εφικτή εφόσον υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολική εξαίρεση που θα επιτρέψει προσωρινή μείωση της φορολογίας στα ορυκτά καύσιμα. «Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες», είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, με την ενεργειακή ακρίβεια να βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

«Η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων»

Στη συνάντηση τέθηκε και η αναταραχή που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις των ομολόγων και βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση, ενώ διαθέτει σημαντικές δικλίδες ασφαλείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι επενδυτές πιστώνουν στην Ελλάδα τη δημοσιονομική της πειθαρχία, επισημαίνοντας ότι η χώρα δανείζεται πλέον με χαμηλότερο κόστος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία, δηλαδή από τέσσερις χώρες της G7. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένδειξη της διαφορετικής εικόνας που έχει διαμορφωθεί για την ελληνική οικονομία στις διεθνείς αγορές. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός, ενώ η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, η χώρα δημιουργεί δημοσιονομικά πλεονάσματα και συνεχίζει την αποπληρωμή του χρέους, ενώ ταυτόχρονα έχει τα αποθέματα για τη στήριξη της κοινωνίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ



