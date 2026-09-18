Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας: Συνάντηση για κατασκευή καλλιτεχνικής μάσκας

Με τη συμμετοχή 26 ενηλίκων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16/9, στην Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, η πρώτη συνάντηση του εργαστηρίου κατασκευής καλλιτεχνικής μάσκας, στο πλαίσιο του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας.

Στο εργαστήριο συμμετέχουν άνθρωποι από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, στην πλειονότητά τους εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε σχολεία της Καλαμάτας. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν να εργάζονται πάνω στις πρώτες κατασκευές, πειραματιζόμενοι με το χαρτόνι, τις φόρμες, τους όγκους και τη δημιουργία θεατρικών μασκών. Παράλληλα, δήλωσαν εθελοντές στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Επικεφαλής του εργαστηρίου είναι ο σκηνογράφος Βενετσάνος Μπαλόπουλος, ο οποίος καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στις τεχνικές κατασκευής και στη δημιουργική αξιοποίηση απλών υλικών. Το εργαστήριο επικεντρώνεται στην επεξεργασία του χαρτονιού, στη δημιουργία όγκων, στον σχεδιασμό δομών και στη μοντελοποίηση, ενώ αξιοποιούνται στοιχεία και χαρτιά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Οι μάσκες που θα ολοκληρωθούν στις επόμενες συναντήσεις πρόκειται να παρουσιαστούν σε έκθεση στο φουαγιέ του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας. Το εργαστήριο πραγματοποιείται δωρεάν για τους συμμετέχοντες, στο πλαίσιο του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας. Παράλληλα, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν οκτώ εργαστήρια κουκλοθεατρικής μάσκας σε μαθητές Δημοτικών σχολείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή, καθώς και δύο εργαστήρια στις Λέσχες Φιλίας (πρώην ΚΑΠΗ).

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιήσουν η Ηρώ Θεοδώρου, ο Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος και η Νικολέτα Βασιλοπούλου.