Δένδιας: Έμπρακτη η στήριξη της Εκκλησίας της Κύπρου στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στη Λευκωσία όπου μετέβη σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο.

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, τόνισε ότι η επίσκεψή του στην Αρχιεπισκοπή δεν είχε μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά αποτέλεσε ευκαιρία να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τον Αρχιεπίσκοπο, την Εκκλησία της Κύπρου και τον κυπριακό ελληνισμό για τη στήριξη που παρέχουν στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο κ. Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου να αναλάβει την ανακαίνιση του μεγάλου και αρχιτεκτονικά εμβληματικού αμφιθεάτρου της Σχολής Ευελπίδων. Όπως σημείωσε, «στη Σχολή Ευελπίδων εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί ηγήτορες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς».

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η συμβολή του Αρχιεπισκόπου δεν περιορίζεται στα λόγια στήριξης, αλλά αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πράξεις. «Με έργα συνεισφέρει στην εθνική προσπάθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στη μακρά σχέση φιλίας που τον συνδέει με τον Αρχιεπίσκοπο, σημειώνοντας ότι αποτελεί πάντοτε χαρά και ευλογία για τον ίδιο να τον συναντά στην Κύπρο, όπως και να τον υποδέχεται στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ευχαρίστησε τον υπουργό για τις επανειλημμένες επισκέψεις του στην Αρχιεπισκοπή και για τον σεβασμό που, όπως ανέφερε, δείχνει προς την Εκκλησία.

Μίλησε για τη μακρά φιλία που τους συνδέει και για τις συζητήσεις τους γύρω από ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας έχει την ευθύνη να μελετά τα ζητήματα άμυνας της Ελλάδας και της Κύπρου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η Ελλάδα θα βρίσκεται σταθερά κοντά στην Κύπρο.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος έχει ανάγκη από έναν «ενισχυτικό λόγο» από την Ελλάδα και από τη διαβεβαίωση ότι «ένα τμήμα του έθνους που κινδυνεύει έχει τη συμπαράσταση ολόκληρου του ελληνισμού».

Ο κ. Γεώργιος υπογράμμισε ακόμη ότι η στήριξη της Εκκλησίας προς τη Μητέρα Πατρίδα αποτελεί υποχρέωση και όχι λόγο για τον οποίο πρέπει να αισθάνεται ευγνωμοσύνη η ελληνική πλευρά. Όπως ανέφερε, όταν η Κύπρος ζητά την προστασία και τη συμπαράσταση της Ελλάδας, είναι καθήκον της Εκκλησίας να κάνει «τα μικρά πράγματα» που μπορεί για να στηρίξει την εθνική προσπάθεια.

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας θα καταθέσει στέφανο στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, από τον οποίο θα γίνει δεκτός στη συνέχεια. Ακολούθως, θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκωσία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ