Δίκη για τα Τέμπη: Τη Δευτέρα συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων

«Αυτό το κράτος που έσυρε το παιδί μου στον θάνατο, μέχρι σήμερα στρίβει το μαχαίρι στη πληγή» κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης, Ανδρεάδου Κανέλλα, και συνέχισε περιγράφοντας πώς βίωσε τις πρώτες στιγμές μόλις διαπίστωσε ότι η κόρη της ήταν στα τρένα που συγκρούστηκαν αλλά και τη διαχείριση της απώλειας στη συνέχεια: «Ανοίγω την τηλεόραση και κατευθείαν βλέπω μια μάζα μπροστά μου. Σιγά σιγά αρχίζω να καταλαβαίνω ότι είναι το τρένο της Αφροδίτης. Φωνάζω ακόμα και τώρα το όνομα της Αφροδίτης δυνατά για να αισθάνομαι ότι είναι μέσα στο σπίτι. Κάηκε η Αφροδίτη, κάηκε η Εριέττα, κάηκαν όλα τα παιδιά. Προσευχόμουν κάθε μέρα και παρακαλούσα, Θεέ μου να μην κάηκε ζωντανή. Και μου στέλνουν ένα χαρτί ότι κάηκε ζωντανή και αρχίζουν τα ερωτήματα. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα; Δεν μας άφησαν να κάνουμε έρευνα».

Υπενθυμίζεται πως στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης κατέθεσε ο πατέρας του πολυτραυματία Γεράσιμου-Ιάσωνα Γεωργιάδη, Διονύσης Γεωργιάδης.

Οι καταθέσεις συνεχίστηκαν με τους συγγενείς των θυμάτων. «Υπάρχουν άνθρωποι σε καίριες θέσεις που λένε και κάνουν ό,τι θέλουν και δεν δίνουν λόγο σε κανέναν. Ο κ. πρωθυπουργός έβγαλε το πόρισμα ότι πρόκειται για τραγικό ανθρώπινο λάθος. Θα μπορούσε να αποφευχθεί αν είχατε βάλει τη ριμάδα την τηλεδιοίκηση. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά; Γιατί έμεινε ο σιδηρόδρομος έτσι; Αν ήξερα ότι λειτουργεί έτσι ο σιδηρόδρομος δεν θα έβαζα ποτέ την Ιφιγένεια στο τρένο» κατέθεσε ο πατέρας της Ιφιγένειας Μήτσκα, ενώ στη συνέχεια ο Θοδωρής Ελευθεριάδης γιος της Μαρίας Εγούτ κατέθεσε μεταξύ άλλων: «Ενώ οι συγγενείς δεν είχαμε κηδέψει ακόμα τους ανθρώπους μας, το σημείο εκείνο είχε γίνει λαμπίκο. Με ενόχλησε η στάση του κράτους απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων. Υπήρξαν αιτήματα που δεν απαντήθηκαν. Η ανάκριση πιστεύω θα έπρεπε να είχε δώσει μια απάντηση στο θέμα της πυρόσφαιρας. Θεωρώ ότι έκλεισε αιφνιδιαστικά»

Στη συνέχεια κατέθεσαν οι γονείς, ο αδερφός και η γιαγιά της Αθηνάς Κατσάρα αλλά και ο σύζυγός της Νίκος Ζήσης ο οποίος ταξίδευε μαζί της στο τρένο και κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμμια έχοντας τραυματιστεί σοβαρά.

«Έσβησαν τα φώτα, ακούστηκε ένας κρότος. Εκτοξεύτηκα και βρέθηκα καρφωμένος σε μια λαμαρίνα. Άνοιξα τα μάτια μου και βρέθηκα σε μια ζώνη πολέμου. Αριστερά μου υπήρχε μια μεγάλη φωτιά. Μια κοπέλα μού ζητούσε βοήθεια, "θα καώ, θα πάρω φωτιά". Σερνόμουν πάνω από είκοσι λεπτά. Το μόνο που άκουγα ήταν "θα γίνει έκρηξη", "απομακρυνθείτε", "βοήθεια", "θα καούμε ζωντανοί"» κατέθεσε ο κ. Ζήσης και περιέγραψε τις πρώτες στιγμές στο νοσοκομείο: «Κατάλαβα το μέγεθος της καταστροφής όταν φτάσαμε στο Πανεπιστημιακό. Οι πρώτες μέρες στο νοσοκομείο ήταν εφιαλτικές, δεν θα ήθελα κανείς να τις ζήσει».

Και συνέχισε λέγοντας: «Τι να πω σε αυτό το παιδί που ζητάει τη μάνα του. Να μην ξαναζήσει κανένα παιδί αυτό που ζει το δικό μου. Να μπει το μαχαίρι ως το κόκκαλο να τιμωρηθούν όλοι τους. Δεν ξέρω τι είχε το τρένο. Ξέρω ότι το 2023, δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Θέλω να τιμωρηθούν όλοι τους. Από την απόλυτη ευτυχία βρεθήκαμε σε μια στιγμή στην απόλυτη δυστυχία».

Οι γονείς της Αθηνάς Κατσάρα κατέθεσαν: «Ήταν έγκλημα αυτό, ξέρανε όλοι και δεν κάναν τίποτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τον θάνατο της κόρης μου και των 57 ψυχών. Ήταν άδικο, πολύ άδικο. Θέλω να είστε δίκαιοι και να τιμωρηθούν όλοι όσοι ευθύνονται. Η Αθηνά ήταν στο τρίτο βαγόνι. Δεν αντέχεται αυτός ο πόνος. Το μόνο που ζητάμε είναι η τιμωρία για αυτά που έχουν κάνει».

Ο αδερφός της Βασίλης Κατσάρας κατέθεσε: «Οι εικόνες δεν φεύγουν ποτέ από το μυαλό μου. Ήταν κατάσταση πολέμου. Στα νοσοκομεία γινόταν μπάχαλο. Ο ζωές όλων των συγγενών έχουν αλλοιωθεί και θα συνεχιστεί αν δεν μπουν στην φυλακή και οι 36 και τα πολιτικά πρόσωπα που γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα. Δεν ήταν ανθρώπινο λάθος ήταν μια αλυσίδα. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας όλοι οι συγγενείς δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν μπουν φυλακή. Οι ευθύνες πρέπει να ανέβουν και σε πολιτικά πρόσωπα». Για το θέμα των παρεμβάσεων στον χώρο της σύγκρουσης κατέθεσε πως έγιναν γιατί ακολουθούσαν εκλογές ενώ σε ερώτηση του συνηγόρου του Λεωνίδα Κουμπούρα σχετικά με το βίντεο της Λεπτοκαρυάς από κάμερα καταστήματος που δείχνει την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας το επίδικο βράδυ απάντησε πως αφού το βρήκαν αρχικά κάποιος «Βασίλης Παπαδόπουλος που ήταν στην ομάδα του Κώστα Λακαφώση» τους είπε «μήπως δεν το δώσουν».

Οι καταθέσεις των συγγενών συνεχίζονται στην επόμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ