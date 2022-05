Ταινίες για μικρούς και μεγάλους στο Cine Center (Βίντεο)

Το ενδιαφέρον συγκεντρώνει από την περασμένη εβδομάδα όπου και έκανε πρεμιέρα το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», το οποίο κατάφερε να αγγίξει τα 185 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο τριήμερο στο αμερικάνικο box office.

Παράλληλα, θα προβληθούν οι «Τρεις ευχές για την Σταχτοπούτα», ένα Νορβηγικό παραμύθι-διασκευή πάνω στην κλασική ιστορία της Σταχτοπούτας, η «Μνήμη του Δολοφόνου», ένα θρίλερ δράσης με τον αγαπημένο σε αυτό το είδος παραγωγών Λίαμ Νίσον, καθώς και το «Sonic 2: Η Ταινία» με τον Τζιμ Κάρεϊ.

Πρόγραμμα προβολών: 12-18/5

-“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, Περιπέτεια, 126

Η ταινία Doctor Strange in the Multiverse of Madness αποτελεί τη συνέχεια του Doctor Strange , Avengers: Endgame και Spider-Man: No Way Home και είναι η 28η ταινία του MCU. Η σκηνοθεσία είναι του Sam Raimi και πρωταγωνιστούν οι Benedict Cumberbatch ως ο Stephen Strange, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor και Xochitl Gomez. Μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν το Avengers: Endgame, o Dr. Stephen Strange συνεχίζει να αναζητά την Time Stone. H συνάντηση µε ένα φίλο από τα παλιά - που όµως πλέον µετατράπηκε σε εχθρό - θα τον φέρει αντιµέτωπο µε το ανείπωτο κακό.

Σκηνοθεσία: Σαµ Ράιµι, Πρωταγωνιστούν: Μπένεντικτ Κάµπερµπατς, Ελίζαµπεθ Όλσεν, Μπένεντικτ Γουόνγκ, Ρέιτσελ Μακάνταµς, Τσιούετελ Έτζιοφορ, Ξόσιτλ Γκόµεζ.

Προβολές: Πέμπτη 12/5: 21:15, Παρασκευή 13/5: 21:15, Σάββατο 14/5: 20:15 & 21:15, Κυριακή 15/5: 20:15 & 21:15, Δευτέρα 16/5: 21:15, Τρίτη 17/5: 21:15, Τετάρτη 18/5: 21:15.

-“Τρεις ευχές για την Σταχτοπούτα”, Οικογενειακή, 87΄, μεταγλωττισμένο

Μετά τον θάνατο του πατέρα της, η καλόκαρδη αλλά και θαρραλέα Σταχτοπούτα ζει µε τη σκληρή θετή µητέρα της και την κακοµαθηµένη θετή αδερφή της Ντόρα που της φέρονται σαν υπηρέτρια στο ίδιο της το σπίτι. Κατά τη διάρκεια µιας από τις καθηµερινές της αποδράσεις στο δάσος, η Σταχτοπούτα εµποδίζει ένα ζευγάρι ανδρών να κυνηγήσουν άγρια ζώα, ανάµεσά τους και τον όµορφο πρίγκιπα του βασιλείου. Αµέσως νιώθουν έλξη ο ένας για τον άλλον, αλλά ο πρίγκιπας αναµένεται να βρει την κατάλληλη νύφη στον επόµενο βασιλικό χορό, όπου η Σταχτοπούτα δεν επιτρέπεται να παρευρεθεί. Είναι σε θέση να απελευθερωθεί από την τυραννία της θετής της µητέρας και να βρει την αληθινή αγάπη;

Σκηνοθεσία: Σεσίλ Μόσλι, Πρωταγωνιστούν: Κενγκίζ Αλ, Έλεν Ντόριτ Πέτερσεν

Προβολές: Σάββατο 14/5: 19:00, Κυριακή 15/5: 19:00.

-“H Μνήμη του Δολοφόνου”, Περιπέτεια, 114’

Ο Άλεξ Λιούς (Λίαµ Νίσον) είναι ένας έµπειρος εκτελεστής, φηµισµένος για την διακριτική του ακρίβεια. Όταν αρνηθεί να ολοκληρώσει τη δουλειά για µια επικίνδυνη εγκληµατική οργάνωση, µετατρέπεται σε στόχο και πρέπει να κυνηγήσει όσους τον θέλουν νεκρό. Ο βετεράνος πράκτορας του FBI (Γκάι Πιρς), η Λίντα Άµιστεντ και ο µεξικανός κατάσκοπος Χιούγκο Μάρκεζ (Χάρολντ Τόρες) αναλαµβάνουν να ακολουθήσουν το σωρό πτωµάτων που αφήνει στο πέρασµά του ο Άλεξ. Κυνηγηµένος από εγκληµατίες και FBI, o Άλεξ έχει όλα τα εφόδια να ξεφύγει, εκτός από ένα – παλεύει µε την απώλεια µνήµης που επηρεάζει κάθε του κίνηση και δυσκολεύει το στόχο του. Όσο οι λεπτοµέρειες θολώνουν και οι εχθροί πλησιάζουν, ο Άλεξ υποχρεώνεται να αµφισβητήσει κάθε του κίνηση και ποιόν µπορεί να εµπιστευτεί.

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Κάµπελ, Πρωταγωνιστούν: Λίαµ Νίσον, Γκάι Πιρς, Μόνικα Μπελούτσι, Χάρολντ Τόρες, Ταζ Άτουαλ, Ρέι Φίρον

Προβολές: Πέμπτη 12/5: 21:30, Παρασκευή 13/5: 21:30, Σάββατο 14/5: 21:30, Κυριακή 15/5: 21:30, Δευτέρα 16/5: 21:30, Τρίτη 17/5: 21:30, Τετάρτη 18/5: 21:30.

-“Sonic 2: Η Ταινία”, Οικογενειακή, 122', μεταγλωττισμένο

Ο πιο αγαπηµένος σκαντζόχοιρος επιστρέφει για µια νέα περιπέτεια στο SONIC: Η ΤΑΙΝΙΑ 2. Αφού εγκαταστάθηκε στο Γκριν Χιλς, ο Sonic θέλει να αποδείξει πως είναι αληθινός ήρωας. Η ώρα να δοκιµαστεί φτάνει µε την επιστροφή του ∆ρ. Ροµπότνικ (Τζιµ Κάρεϊ), ο οποίος αναζητάει, µαζί µε τον νέο συνεργάτη του, τον Knuckles, ένα σµαράγδι µε τη δύναµη να αφανίζει πολιτισµούς. Ο Sonic ξεκινάει µαζί µε τον Tails ένα ταξίδι ανα την υφήλιο, προκειµένου να βρουν το σµαράγδι προτού πέσει στα λάθος χέρια.

Σκηνοθεσία: Τζεφ Φάουλερ, Πρωταγωνιστούν: Ίντρις Έλµπα, Μπεν Σουόρτζ (φωνή), Κόλιν Ο Σόνεσι, Τζιµ Κάρεϊ, Τζέιµς Μάρσντεν, Τίκα Σάµπτερ, Νατάσα Ρόθγουελ, Λι Ματζντούµπ, Σίµαρ Μουρ.

Προβολές: Σάββατο 14/5: 18:45, Κυριακή 15/5: 18:45.