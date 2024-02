Dune: Part 2: Πρεμιέρα στην Καλαμάτα για την πολυαναμενόμενη ταινία (Βίντεο)

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης και συγγραφέας, Ντενί Βιλνέβ, υπογράφει την κινηματογραφική μεταφορά του δεύτερου μέρους του έπους του Dune, του πασίγνωστου μυθιστορήματος του Φρανκ Χέρμπερτ.

To πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα τα φιλμ, «Λατρεύω να σε Μισώ», «Μια Ζωή», καθώς και οι παιδικές προτάσεις «Το Αγόρι και ο Ερωδιός», «Μάγια η Μέλισσα: Η Χρυσή Σφαίρα» και «Ευχή».

-"Dune: Μέρος Δεύτερο", περιπέτεια, 167'

Το Dune: Μέρος Δεύτερο εξερευνεί το συναρπαστικό ταξίδι του Πολ Ατρείδη, τη στιγμή που βρίσκεται ξανά με την Τσάνι και τους Φρέμεν, και ενώ πολεμά για να πάρει εκδίκηση από όσους συνωμότησαν για να καταστρέψουν την οικογένειά του. Διχασμένος - καθώς πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στον έρωτα της ζωής του και το πεπρωμένο του ορατού σύμπαντος - ο Πολ θα αποτολμήσει να αλλάξει ένα φρικτό μέλλον που μόνο ο ίδιος μπορεί να προβλέψει.

Σκηνοθεσία: Ντενί Βιλνέβ. Πρωταγωνιστούν: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ζεντάγια , Ρεμπέκα Φέργκιουσον , Τζος Μπρόλιν , Όστιν Μπάτλερ, Φλόρενς Πιου, Ντέιβ Μπατίστα.

Προβολές: Παρασκευή 8 μ.μ. - 9 μ.μ., Σάββατο 8 μ.μ. - 9 μ.μ., Κυριακή 8 μ.μ. - 9 μ.μ., Δευτέρα 8 μ.μ. - 9 μ.μ., Τρίτη 8 μ.μ. - 9 μ.μ., Τετάρτη 8 μ.μ. - 9 μ.μ..

-"Λατρεύω να σε Μισώ", κωμωδία, 104'

Στην κωμωδία Λατρεύω να σε μισώ (Anyone But You), η Bea (Sydney Sweeney) και ο Ben (Glen Powell) μοιάζουν να είναι το ιδανικό ζευγάρι, αλλά μετά από ένα απίστευτο πρώτο ραντεβού κάτι συμβαίνει και η καυτή μεταξύ τους έλξη τους παγώνει. Η μοίρα, όμως, τα φέρνει έτσι και βρίσκονται και οι δύο καλεσμένοι σε ένα γάμο στη μακρινή Αυστραλία όπου, κάνουν ό,τι θα έκανε κάθε ενήλικος, παριστάνουν το ζευγάρι.

Σκηνοθεσία: Γουίλ Γκλου. Πρωταγωνιστούν: Σίντνει Σουίνι, Γκλεν Πάουελ, Αλεξάντρα Σιπ, Νατ Μπουχάναν.

Προβολές: Παρασκευή 9.15 μ.μ, Σάββατο 7 μ.μ., Κυριακή 7 μ.μ.

-"Μια Ζωή", δράμα, 109'

Ο Nicky επισκέφτηκε την Πράγα τον Δεκέμβριο του 1938 και βρήκε οικογένειες που είχαν εγκαταλείψει τη Γερμανία και την Αυστρία εξαιτίας της ανόδου των Ναζί στην εξουσία, ζώντας σε απελπιστικές συνθήκες με ελάχιστο ή καθόλου καταφύγιο και τρόφιμα. Αμέσως κατάλαβε ότι ήταν αγώνας με τον χρόνο. Πόσα παιδιά θα μπορούσε να σώσει αυτός και η ομάδα του πριν κλείσουν τα σύνορα; Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια, ο Winton οργάνωσε τρένα και πτήσεις για να μεταφέρει αυτά τα παιδιά στην ασφάλεια της Αγγλίας. Πενήντα χρόνια αργότερα, στο 1988, ο Nicky ζει στοιχειωμένος από τη μοίρα των παιδιών που δεν κατάφερε να σώσει. Κατηγορεί πάντα τον εαυτό του που δεν έκανε περισσότερα, ενώ βιώνει μεγάλη συναισθηματική αναταραχή μετά τον πόλεμο από τις οδυνηρές αναμνήσεις. Όμως όταν μια ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή του BBC, το «That’s Life!», τον καλεί, μια έκπληξη τον περιμένει.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Χόους. Πρωταγωνιστούν: Άντονι Χόπκινς, Έλενα Μπόναμ-Κάρτερ, Τζόνι Φλιν.

Προβολές: Δευτέρα 8.30 μ.μ., Τρίτη 8.30 μ.μ., Τετάρτη 8.30 μ.μ..

-"Το Αγόρι και ο Ερωδιός", κινούμενα σχέδια, 124'

Τόκιο, κοντά στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ο 11χρονος Mahito χάνει τη μητέρα του και βρίσκει καταφύγιο με τον πατέρα του σε μία παλιά έπαυλη στην εξοχή, όπου στέκει ένας ερειπωμένος πύργος που φιλοξενεί έναν γκρι ερωδιό. Ο Mahito παλεύει με τα αντικρουόμενα συναισθήματα που νιώθει για τον πατέρα του και τη μητριά του Natsuko, που τυχαίνει να είναι η μικρότερη αδελφή της μητέρας του. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο σχολείο νιώθει αποξενωμένος. Ο Mahito έχει ακούσει ότι ο πύργος χτίστηκε από τον αδελφό του παππού του, που τελικά χάθηκε μέσα του για πάντα. Μια μέρα η Natsuko εξαφανίζεται, οπότε ο Mahito καταφεύγει στον πύργο για να τη βρει. Ακολουθώντας τον γκρι ερωδιό, καταλήγει να βιώνει μία οδύσσεια σε έναν άλλο κόσμο. Ο Mahito θα βρεθεί σε μία αλλόκοτη διάσταση όπου ζωντανοί και πεθαμένοι συμβιώνουν. Μέσα από τις συναντή- σεις με τους εκπληκτικούς κατοίκους θα μάθει τα μυστικά του κόσμου.

Σκηνοθεσία: Χαγιάο Μιγιαζάκι. Με τις φωνές των: Σόμα Σαντόκι, Μασάκι Σούντα, Εμιόν, Γιοσίνο Κιμούρα.

Προβολές: Σάββατο 9.30 μ.μ., Κυριακή 9.30 μ.μ.

-"Μάγια η Μέλισσα: Η Χρυσή Σφαίρα", κινούμενα σχέδια, 88', μεταγλωττισμένο

Όταν η Μάγια έχει βαρεθεί να είναι κλεισμένη λόγω του χειμώνα, το σκάει νωρίς με τον φίλο της Γουίλι και αναλαμβάνουν μία άκρως μυστική αποστολή! Τους έχει ανατεθεί η προστασία του ιερού «σπόρου», και οι δυο τους ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους παλιόφιλους τους, Άρνι και Μπάρνι, για να παραδώσουν τον σπόρο στη νέα του κατοικία, στην κορυφή του μυστηριώδους βουνού Μπονζάι. Αλλά όταν ο «σπόρος» εκκολάπτεται, η Μάγια και ο Γουίλι έρχονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη ευθύνη της ζωής τους, μία μικροσκοπική και εύθραυστη πριγκίπισσα που ακούει στο όνομα Σμους! Αυτή η περιπέτεια είναι πολύ πιο σοβαρή από αυτό που διαπραγματεύτηκαν αρχικά, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με κυνηγούς κεφαλών, κακοποιούς και ατρόμητους εχθρούς, για να οδηγήσουν τη χαμένη πριγκίπισσα στην ορεινή της αποικία, η οποία απειλείται από έναν πόλεμο και κάποια αδίστακτα αρπακτικά. Ο Γουίλι ανασύρει μία πλευρά του εαυτού του που δεν περίμενε, καθώς προστατεύει τη μικροσκοπική πριγκίπισσα. Για να σωθεί η πριγκίπισσα και η αποικία της, η Μάγια πρέπει να μάθει ότι η εμπιστοσύνη δεν είναι απλώς μία έννοια, αλλά και κάτι που πρέπει να κατακτηθεί.

Σκηνοθεσία: Νόελ Κλίρι. Χαρίζουν τις φωνές τους οι: Σαββίνα Γεωργίου, Αντώνυ Παπαμιχαήλ, Άρης Κυπριανού, Πλάτωνας Μουρατίδης, Μαριλένη Σταύρου, Ανδρέας Τσελεπός, Μαριάν Κυπριανού, Ευρώς Βασιλείου.

Προβολές: Σάββατο 6.30 μ.μ.

-"Ευχή", κινούμενα σχέδια, 95', μεταγλωττισμένο

Μια ολόφρεσκη μουσική animation κωμωδία καλωσορίζει το κοινό στο μαγικό βασίλειο του Ρόσας, όπου η Άσα, μια πανέξυπνη ιδεαλίστρια κάνει μια τόσο δυνατή ευχή που κάποια κοσμική δύναμη, με τη μορφή μιας μικρής υπερενεργητικής μπάλας με το όνομα Αστέρι, αναλαμβάνει να την πραγματοποιήσει. Μαζί, η Άσα και το Αστέρι αντιμετωπίζουν τον πιο επικίνδυνο εχθρό, τον ηγέτη της πόλης Ρόσας, τον Βασιλιά Μαγκνίφικο, προκειμένου να σώσουν την κοινότητά της και να αποδείξουν πως όταν η θέληση ενός θαρραλέου ανθρώπου συνδυάζεται με τη μαγεία των αστεριών, συμβαίνουν θαύματα.

Σκηνοθεσία: Κρις Μπακ, Φον Βερασανθόρν. “Χαρίζουν” τις φωνές τους οι: Δανάη Τσούμου, Στεφανία Φιλιάδη, Τάνια Παλαιολόγου, Ερασμία Μαρκίδη, Νίνα Μαζάνη, Πάρις Παρασκευάδης, Γιάννης Λάφης, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Πάνος Αποστολόπουλος, Χρήστος Θάνος, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός.

Προβολές: Κυριακή 6.30 μ.μ..