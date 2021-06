Η εβδομάδα 14-20 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ειδικότερα, μία ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη σκηνή του Χώρου Ε της Πειραιώς 260 στις 16 (22:30) και 17 Ιουνίου (21:00). Ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Χατζής συνεχίζει την έρευνά του στο αρχαίο δράμα και εμπνέεται αυτή τη φορά από τον «Αγαμέμνονα» του Αισχύλου. Στην παράσταση «Κλυταιμνήστρα, μουσική δωματίου για ένα όργανο», μοναδική ερμηνεύτρια στο κέντρο της σκηνής είναι η διεθνώς βραβευμένη ηθοποιός Σοφία Χιλλ. Το κείμενο του Χατζή και η ερμηνεία της Χιλλ συνδιαλέγονται με το νέο μουσικό έργο του Γιώργου Κουμεντάκη. Μινιμαλιστική προσέγγιση, τραγικός λόγος και οι ήχοι του γιαϊλί ταμπούρ, σε ερμηνεία του Ευγένιου Βούλγαρη, και του πιάνου, σε ερμηνεία του σκηνοθέτη, παντρεύονται με τις καθηλωτικές φωτογραφίες του πολυβραβευμένου ακτιβιστή φωτογράφου Σεμπαστιάο Σαλγκάδο.

Σε μια εποχή που τα τελετουργικά πένθους δεν έχουν πλέον θέση στις δυτικές κοινωνίες, η παλιά αυτή ελληνική παράδοση γοήτευσε τους δύο διάσημους Βέλγους χορογράφους Κουν Αουγκουστέινεν και Ροζάλμπα Τόρρες Γκερρέρο (το καλλιτεχνικό δίδυμο Siamese Cie), οι οποίοι, μετά από ενδελεχή έρευνα, μεταγράφουν παραδοσιακά μοιρολόγια της Ηπείρου στο πεδίο του σύγχρονου χορού.

Τo «Lamenta/ Μοιρολόγια», που παρουσιάζεται στις 15-16 Ιουνίου (21:00) στην Πειραιώς 260 (Χώρος Δ), καταφέρνει να ξεφύγει από το ελληνικό στοιχείο και να κάνει ένα εύστοχο σχόλιο για την ταχύτητα της εποχής μας και για το τι μπορεί να σημαίνουν οι παλιές φόρμες σήμερα. Στην παράσταση συμμετέχουν εννέα Έλληνες χορευτές με εμπειρία σε παραδοσιακούς χορούς, μαζί με Έλληνες και ξένους μουσικούς επί σκηνής, που ενώνουν τις δυνάμεις τους με το καλλιτεχνικό δίδυμο Siamese Cie και μας καλούν να συμφιλιωθούμε με την απώλεια μέσα από τη δύναμη της μουσικής και του χορού.

Στις 17 Ιουνίου (στις 21.00), το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου υποδέχεται για πρώτη φορά τον κορυφαίο δεξιοτέχνη στο ούτι Ανουάρ Μπραχέμ, έναν από πλέον καινοτόμους συνθέτες στο είδος του. Η δουλειά του Μπραχέμ συνδυάζει πλήθος μουσικών ιδιωμάτων, από την παραδοσιακή και την κλασική αραβική μουσική μέχρι την τζαζ, ενώ με το κουαρτέτο του έχει εξασφαλίσει μια εξέχουσα θέση στην τζαζ μουσική σκηνή. Ο Ανουάρ Μπραχέμ θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, μαζί με τους σταθερούς του συνεργάτες, τον Γερμανό Κλάους Γκέσινγκ (μπάσο κλαρινέτο, σοπράνο σαξόφωνο), τον Σουηδό Μπιερν Μάιερ (ηλεκτρικό μπάσο), αλλά και τον Λιβανέζο Χαλέντ Γιασσίν (κρουστά) -το εκπληκτικό σύνολο του αριστουργηματικού δίσκου «Τα εκθαμβωτικά μάτια της Ρίτας» (The Astounding Eyes of Rita, ECM 2009). Το κουαρτέτο θα παρουσιάσει ένα καθηλωτικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει παλαιότερες δημοφιλείς μελωδίες, αλλά και νέες συνθέσεις και διασκευές.

Στις 19-20 Ιουνίου (20:15) το αφιέρωμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στη hip hop χορευτική σκηνή, συνεχίζεται στην Πειραιώς 260 (Πλατεία) με το «D-Construction / Από-δόμηση» από την πρωτοποριακή γαλλική ομάδα χορού Dyptik. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση των βραβευμένων Γάλλων χορογράφων Souhail Marchiche και Mehdi Meghari, έξι χορευτές με εμπειρία στον χορό του δρόμου (street dance), υπό τους ήχους αραβικής μουσικής με σύγχρονο beat, χρησιμοποιούν την κινητική γλώσσα του hip hop και του breakdance για να εκφράσουν την επαναστατικότητα, την οργή και τον πόνο, τη φυγή και την ανάγκη για ελευθερία, που μετά την εμπειρία του εγκλεισμού, λόγω της πανδημίας, μας αγγίζει ακόμα περισσότερο.

Τις ίδιες ημερομηνίες (19-20 Ιουνίου, 22:00) οι εκδηλώσεις του Layers of Street, της νέας σκηνής του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου που φέρνει την street χορευτική κουλτούρα σε Ελλάδα και εξωτερικό σε διάλογο με το θέατρο και το σύγχρονο χορό, κορυφώνονται στην Πειραιώς 260 (Χώρος Ε) με το «Athens Epidaurus Festival Urban Dance Contest», ένα διήμερο αφιερωμένο στην πιο χαρακτηριστική και δυναμική έκφραση της hip hop κουλτούρας: τα χορευτικά «Battles».

Με τη συμμετοχή σπουδαίων χορευτών από όλη την Ελλάδα και με καταξιωμένους κριτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τα battles του Athens Epidaurus Festival Urban Dance Contest θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Την πρώτη μέρα (19/6), η κατηγορία θα είναι «Break 1vs1» και θα συμμετέχουν μόνο breakdancers (Β-boys & B-girls) ατομικά, ενώ τη δεύτερη ημέρα (20/6) θα είναι Hip Hop (All Style) 1vs1, και θα διαγωνιστούν ατομικά χορευτές και χορεύτριες από διαφορετικά στυλ του χιπ χοπ (hip hop, popping, locking, break).

Επίσης, στις 19-20 Ιουνίου (21:00), η γεννημένη στη Βρετανία, κυπριακής καταγωγής χορογράφος Αλεξάνδρα Βάιερσταλ σε συνεργασία με τον διάσημο συνθέτη και πιανίστα Hauschka και τη Γαλλίδα σχεδιάστρια φωτισμού Caty Olive, παρουσιάζει στο κοινό στην Πειραιώς 260 (Χώρος Δ) ένα εξαίσιο δείγμα του πλούσιου χορογραφικού της ρεπερτορίου, αφιερωμένο στο γυναικείο σώμα ως τόπο σύνδεσης και αντίστασης, ως τόπο διεκδικούμενο μεταξύ παράδοσης και μελλοντικής ουτοπίας.

Στο έργο της με τίτλο «ANNNA³», τρεις χορεύτριες διανύουν τον χώρο γεμάτες αβεβαιότητα αλλά και τόλμη. 'Αλλοτε παραδίδονται στα πραγματικά και συμβολικά όρια του σώματος τους και άλλοτε αντιστέκονται σε αυτά, με τρόπο ηρωικό και ρυθμό ιλιγγιώδη, γιορτάζοντας την ελευθερία της σωματικής έκφρασης.

Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, που καταστατικό στόχο έχει τη συστηματική και δημιουργική ενασχόληση με τη νεοελληνική έντεχνη μουσική δημιουργία, παρουσιάζει -υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Βύρωνα Φιδετζή- το Σάββατο 19 Ιουνίου (21:00) στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού ένα αριστουργηματικό δείγμα της εγχώριας δημιουργίας: τους «36 Ελληνικούς χορούς» του Νίκου Σκαλκώτα. Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο του κύκλου «1821-2021 Ελευθερία - Δημιουργία», που έχει ανακηρύξει η Φιλαρμόνια για τη φετινή χρονιά.

Τέλος, η πολυμεσική εγκατάσταση «The Feel. Backstage» που φιλοξενείται από τις 16 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου στην Πειραιώς 260 (Χώρος Α), μας μεταφέρει στο αθέατο κομμάτι της ζωής Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών της clubbing περφόρμανς, της BDSM και drag σκηνής της Αθήνας, όπως την κατέγραψε ο γνωστός Έλληνας φωτογράφος Τάσος Βρεττός (Ώρες λειτουργίας: 19:00-24:00. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου).

ΑΠΕ