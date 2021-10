Η ιρλανδική πρεσβεία στην Ελλάδα τιμά τα γενέθλια του Όσκαρ Ουάιλντ

Ειδικότερα, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter:

«Ο Όσκαρ Ουάιλντ, γεννημένος στο Δουβλίνο σαν σήμερα το 1854, με παραδοσιακή ελληνική φορεσιά στην Αθήνα το 1877.

'Kι ήλιος πορφυρός στα νερά είχε καθίσει,

τη γη της Ελλάδας είχα τέλος πατήσει.'».

Oscar Wilde, born in Dublin on this day in 1854, pictured in traditional Greek costume in Athens in 1877.



'And a red sun upon the seas to ride,

I stood upon the soil of Greece at last!' pic.twitter.com/hjW9viv0bl