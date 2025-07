Δήμος Καλαμάτας: Πρόταση για συμμετοχή σε πρόγραμμα ενίσχυσης μεσογειακής διατροφής σε παιδιά

Ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην ευρωπαϊκή αποστολή "100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030", προχωρά στη συμμετοχή στην πρόταση TASTEMEDT (Transforming Adoption of Sustainable Tastes through the Empowerment of Mediterranean Eating with Digital Tools), η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο της PRIMA – Thematic Area 3 – Food Value Chain in the Nexus. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της Μεσογειακής Διατροφής σε παιδιά και εφήβους (8 - 16 ετών), με τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, συμμετοχικής εκπαίδευσης και νέων μοντέλων προμηθειών στα σχολεία. Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει ενεργά στο έργο ως εταίρος με τις ακόλουθες δράσεις: Δημιουργία Ζωντανού Εργαστηρίου (Living Lab) Μεσογειακής Διατροφής στην Καλαμάτα, Πιλοτική εφαρμογή ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε σχολεία της πόλης, Προώθηση κυκλικών πρακτικών στις σχολικές προμήθειες τροφίμων, Συν-σχεδιασμός πολιτικών για τη βιώσιμη και υγιεινή διατροφή στις δημοτικές υπηρεσίες και σχολικές μονάδες. Το έργο συνδέεται άμεσα με τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας και της ενίσχυσης της βιώσιμης αγροδιατροφής.

O αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ενημέρωσε πως ο Δήμος θα επωφεληθεί με 160.000 ευρώ, συν όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες που θα έρθουν στην κυριότητά του στο τέλος. Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο ίδιος σημείωσε πως με τα χρήματα που θα πάρει ο Δήμος μπορεί να κάνει πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και να εξασφαλίσει προμήθειες. Επίσης, σχολίασε πως θα πρέπει να διατυπωθεί ένα μοντέλο για το πώς μπορούν τα σχολεία και ειδικότερα τα κυλικεία να υιοθετήσουν τις προτάσεις που θα τους γίνουν για το φαγητό που θα έχουν, βγαίνοντας από το κλασικό μοντέλο των προμηθειών.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης εμφανίστηκε επιφυλακτικός για την υλοποίηση αυτού του project, σχολιάζοντας πως ο τρόπος παρουσίασης του έργου, όπως και άλλων σχετικών, δεν είναι εύκολα κατανοητός από το ευρύ κοινό.

