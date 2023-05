The Bachelor: H πρώτη ελληνική ταινία στο Netflix (Βίντεο)

Η παραγωγή Showtime Productions σε ανάρτησή της ανακοίνωσε ότι η ταινία «The Bachelor» θα προβάλλεται από αύριο στο Netflix.

«Το αγαπημένο μας «The Bachelor», θα είναι στο Neflix από 1η Ιουνίου!» αναφέρει σε ανάρτησή της η εταιρεία παραγωγής. Η Showtime Productions έκλεισε ένα συνολικό deal και έτσι οι τρεις πρώτες ταινίες του franchise, δηλαδή τα The Bachelor, The Bachelor 2 και The Bachelor 3 θα είναι σταδιακά διαθέσιμες στο Netflix. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τον επικείμενο γάμο ενός ζευγαριού. Ένα λάθος της νύφης, φέρνει ξανά μαζί τέσσερις φίλους της καταστροφής. Πέντε άντρες ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη για να τα γκρεμίσουν όλα! Ένας πεθερός μπαίνει σε μια νεκροφόρα με σκοπό να σκοτώσει έναν έρωτα. Μια παλιά ερωμένη χορεύει ταγκό με τις αναμνήσεις της. Ένας γάμος που ματαιώνεται και μια σχέση που ξεκινάει με το πέπλο της νύφης ν’ ανεμίζει στον αέρα της ανεξαρτησίας.