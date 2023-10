Οι 35+22 ελληνικές ταινίες του φετινού φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Ανάμεσα σε αυτές θα παιχτεί η πολυαναμενόμενη “Φόνισσα” της Εύας Νάθενα, τρεις ταινίες που παραδοσιακά θα συμμετάσχουν στο επίσημο Διεθνές Διαγωνιστικό του φεστιβάλ, και συνολικά 7 σε όλα τα διαγωνιστικά τμήματα.

Το Φεστιβάλ διοργανώνει, επίσης, αφιερώματα σε δύο σπουδαίους δημιουργούς: τον Τάκη Κανελλόπουλο και τον Νίκο Περάκη, στον οποίο θα απονεμηθεί τιμητικός Χρυσός Αλέξανδρος. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Φεστιβάλ προσφέρει την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει δύο διαμάντια του ελληνικού σινεμά σε καθολικά προσβάσιμες προβολές. Πρόκειται για τις ταινίες “Ουρανός” του Τάκη Κανελλόπουλου και “BIOS + Πολιτεία” του Νίκου Περάκη.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τόσο μέσα από το πρόγραμμά του όσο και μέσα από τις δράσεις της Αγοράς, στηρίζει με συγκεκριμένες ενέργειες, προγράμματα και βραβεία την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα, δίνοντας screening fee σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επιπλέον, συνεχίζει τη στήριξη στις ελληνικές ταινίες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, προσφέροντας 3.000 ευρώ ανά ταινία, σε δημιουργούς που συμμετέχουν με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους στα σημαντικότερα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ (Κάννες, Βενετία, Βερολίνο, Λοκάρνο, Κάρλοβι Βάρι, Σαν Σεμπαστιάν, Λονδίνο, Ρότερνταμ, Νέα Υόρκη, Τραϊμπέκα, Τορόντο, Σάντανς, Μπουσάν, IDFA, Hot Docs, Nyon). Πρόσφατο παράδειγμα η ταινία “Animal” της Σοφίας Εξάρχου, η οποία συμμετείχε στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο – για την οποία είχε μιλήσει πρώτα στο The Magazine.

Αυτές είναι λοιπόν όλες οι ελληνικές ταινίες που θα δούμε φέτος στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Διεθνές Διαγωνιστικό

Animal – Σκηνοθεσία: Σοφία Εξάρχου

Κάτω από τον καυτό ήλιο της ελληνικής υπαίθρου, οι ανιματέρ που δουλεύουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο προετοιμάζονται για την τουριστική σεζόν. Η Κάλια είναι η αρχηγός της ομάδας. Καθώς το καλοκαίρι κορυφώνεται και η πίεση αυξάνεται, οι νύχτες τους γίνονται βίαιες και ο αγώνας της Κάλιας αποκαλύπτεται στο σκοτάδι. Αλλά όταν ανάψουν ξανά τα φώτα, το σόου θα πρέπει να συνεχιστεί. Πρωταγωνιστούν: Cast: Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Φλομαρία Παπαδάκη, Αχιλλέας Χαρίσκος, Voodoo Jürgens, Χρόνης Μπαρμπαριάν, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Δανάη Πετροπουλέα, Kristof, Ελπίδα Ορφανίδου, Ιωάννα Τουμπακάρη, Φαίη Τζούμα, Νώντας Δαμόπουλος, Βαγγέλης Ευαγγελινός.

Medium – Σκηνοθεσία: Χριστίνα Ιωακειμίδη

Στο μεταίχμιο της ενηλικίωσης και έχοντας χάσει πρόσφατα τη μητέρα της, η Ελευθερία επισκέπτεται την ετοιμόγεννη μεγάλη της αδερφή στην Αθήνα. Περιπλανώμενη στο Αυγουστιάτικο καμίνι μιας άγνωστης μεγαλούπολης, γνωρίζει το ξύπνημα της σεξουαλικής επιθυμίας στο πρόσωπο του αινιγματικού Άγγελου, ο οποίος τη παρασύρει στον εκκεντρικό του κόσμο. Με τους: Αγγελική Μπεβεράτου, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Κατερίνα Ζησούδη, Μάρθα Φριντζήλα, Κωσταντίνο Ασπιώτη.

Ο τελευταίος ταξιτζής – Σκηνοθεσία: Στέργιος Πάσχος

Ο Θωμάς, ένας πενηντάρης κατ’ ανάγκη ταξιτζής, ζει μαζί με τη γυναίκα του, Μαρία, και τον έφηβο γιο του, Τάσο. Παρότι έχει σπουδάσει φιλολογία και αγαπάει πολύ τη λογοτεχνία, ποτέ δεν κατάφερε να ζήσει σύμφωνα με τις προσδοκίες που είχε από τον εαυτό του. Η αυτοκτονία ενός πελάτη φέρνει στην επιφάνεια τα απωθημένα του και τον βυθίζει στην ερωτική εμμονή. Πρωταγωνιστούν: Κώστας Κορωναίος, Κλέλια Ανδριολάτου, Μαρίσσα Tριανταφυλλίδου, Έκτορας Λιάτσος, Γιώργος Ζιάκας, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης.

Meet the Neighbors+

Guest Star – Σκηνοθεσία: Βασίλης Χριστοφιλάκης

Ζώντας στη σκιά των δύο σταρ γονιών του, ο Λουκιανός Ασβεστόπουλος, δέχεται πρόταση να γίνει ο νέος κεντρικός παρουσιαστής γνωστού καναλιού. Τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα όταν στήνεται γύρω από το όνομά του ένα ψεύτικο ερωτικό ειδύλλιο με την Τζένα, μια εκκεντρική νεαρή τραγουδίστρια με τα δικά της προβλήματα. Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Χριστοφιλάκης, Έλλη Τρίγγου, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Κώστας Αρζόγλου, Δώρα Μασκλαβάνου.

Φόνισσα – Σκηνοθεσία: Εύα Νάθενα

Βασισμένο στο κλασικό αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η Φόνισσα εκτυλίσσεται σε ένα απομακρυσμένο νησί της Ελλάδας, γύρω στο 1900. Εκεί η Χαδούλα έχει μάθει να επιβιώνει στην ανδροκρατούμενη, πατριαρχική κοινωνία υπηρετώντας αυτό που της μετέδωσε η μητέρα της: την υποτίμηση και την περιφρόνηση στο φύλο της. Μέσα της, όμως, η Χαδούλα αντιστέκεται και τελικά επαναστατεί έμπρακτα. Πρωταγωνιστούν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Μαρία Πρωτόπαππα, Γεωργιάννα Νταλάρα, Πηνελόπη Τσιλίκα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Στέργιογλου, Στάθης Σταμουλακάτος, Δημήτρης Ήμελλος, Χριστίνα Μαξούρη, Όλγα Δαμάνη, Αγορίτσα Οικονόμου, Μιχάλης Οικονόμου, Βερόνικα Δαβάκη, Νίκη Παπανδρέου, Μάνια Παπαδημητρίου, Μαρία Σκουλά, Γιάννης Τσορτέκης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος.



>>Film Forward

Κάμπια νύμφη πεταλούδα – Σκηνοθεσία: Κύρος Παπαβασιλείου

Σε έναν κόσμο όπου ο χρόνος αλλάζει αυθαίρετα, η σχέση της Πηνελόπης και του Ισίδωρου δοκιμάζεται καθώς οι ατομικές και κοινές αναμνήσεις του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος αλλάζουν αδιάκοπα. Με τους: Μαρία Αποστολακέα, Χρήστο Σουγάρη, Μάκη Παπαδημητρίου, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γιάννη Νιάρρο.

Μικρά πράγματα που πήγαν λάθος – Σκηνοθεσία: Χάρης Βαφειάδης

Ο Φάνης, μετά την τηλεοπτική του δόξα έχει πάρει για τα καλά την κατηφόρα. Το μόνο που χρειάζεται πλέον, είναι ένα θεϊκό σημάδι για να επανέλθει. Ο Παύλος ζει στον τέλειο κόσμο. Εκείνο, όμως, που τον κρατάει μακριά από την καριέρα και την ιδανική οικογενειακή ζωή, είναι η πραγματικότητα. Οι ζωές τους μπερδεύονται, όταν η Μάφιν το σκυλάκι είναι πια νεκρό. Πρωταγωνιστούν: Θάνος Τοκάκης, Μιχάλης Συριόπουλος, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη.

Επίσης, σε επίσημη πρώτη θα προβληθούν οι ταινίες:

Dolls of Dresden – Σκηνοθεσία: Αλέξης Τσάφας

METS – Σκηνοθεσία: The Callas (Λάκης και Άρης Ιωνάς)

Tranzit – Σκηνοθεσία: Κάρολος Ζωναράς

ΑΛΕΥΡΙΝΟ – Το σπέρμα του σύμπαντος – Σκηνοθεσία: Νίκος Αλευράς

Γυάλα – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Φραγκούλης

Εξέλιξη – Σκηνοθεσία: Περικλής Χούρσογλου

Επαγγελματίας υπνοβάτης – Σκηνοθεσία: Βασίλης Ραΐσης

Μινόρε – Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας

Μονοκατοικία – Σκηνοθεσία: Ιωακείμ Μυλωνάς

Νέα ήπειρος – Σκηνοθεσία: Παντελής Παγουλάτος

Πέντε σελίνια νάυλον – Σκηνοθεσία: Χρίστος Σιοπαχάς

Η περιπέτεια του βλέμματος – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αθανίτης

Πολύδροσο – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy), καθώς το “Καλοκαίρι της Κάρμεν” του Ζαχαρία Μαυροειδή το οποίο ήδη αγαπήσαμε στη Βενετία.

