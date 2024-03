Στην Έμα Στόουν το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου - Καλύτερη ταινία το Oppenheimer με 7 Όσκαρ (βίντεο)

Η ταινία που ανατέμνει μία σκοτεινή ιστορική περίοδο, σκιαγραφώντας την άνοδο και την πτώση του πατέρα της ατομικής βόμβας Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, κέρδισε 7 από τα 13 βραβεία που διεκδικούσε συνολικά στις μεγάλες κατηγορίες (Καλύτερης Ταινίας, Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Κίλιαν Μέρφι, Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, σκηνοθεσίας, μοντάζ, φωτογραφίας, Μουσικής).

Το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία Όσκαρ (Α' Γυναικείου Ρόλου -Έμμα Στόουν-, Μακιγιάζ και Κομμώσεων, Σκηνογραφίας, Κοστουμιών), δύο βραβεία κέρδισε η «Ζώνη Ενδιαφέροντος» του Τζόναθαν Γκλέιζερ (Διεθνούς Ταινίας, Ήχου) και από ένα Όσκαρ τα «Παιδιά του Χειμώνα» του Αλεξάντερ Πέιν (Β' Γυναικείου Ρόλου), το «American Fiction» του Κορντ Τζέφερσον (Διασκευασμένου Σεναρίου), η «Ανατομία Μιας Πτώσης» της Ζιστίν Τριέ (Πρωτότυπου Σεναρίου) και η «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ (Τραγουδιού). Ενώ οι «Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορσέζε έμειναν χωρίς βράβευση.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί που με οδήγησαν ως εδώ. Το υπέροχο καστ μου, το συνεργείο μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους πίστεψαν σε εμένα κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Και φυσικά, την Έμμα (Τόμας) για την παραγωγή όλων των ταινιών μας και... των παιδιών μας» είπε ο Κρίστοφερ Νόλαν παραλαμβάνοντας το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το «Οπενχάιμερ» από τα χέρια του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Η Έμμα Στόουν κατάφερε να υπερισχύσει της Λίλυ Γκλαντστόουν, που για πολλούς ήταν το φαβορί, κερδίζοντας για δεύτερη φορά στην καριέρα της μετά το «La la Land» το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Μπέλα Μπάξτερ στο «Poor Things». Η Αμερικανίδα ηθοποιός ανεβαίνοντας στη σκηνή φανερά συγκινημένη, είπε με χιούμορ: «Εχει σπάσει το φερμουάρ μου. Νομίζω ότι συνέβη νωρίτερα όταν χορεύαμε στο "I'm Just Ken"».

«Πριν δυο βράδια πανικοβλήθηκα με αυτή την πίεση. Ο Γιώργος (Λάνθιμος) μου είπε "βγάλε τον εαυτό σου από αυτή την κατάσταση". Και είχε δίκιο. Δεν είναι δικό μου αυτό το βραβείο. Μια ολόκληρη ομάδα δούλεψε σκληρά για αυτή την ταινία. Γιώργο, σ' ευχαριστώ για αυτό τον ρόλο που άλλαξε τη ζωή μου» δήλωσε και ευχαρίστησε την οικογένειά της- την μητέρα της, τον σύζυγο της και την κόρη της που γίνεται τριών ετών σε λίγες μέρες και έχει κάνει τη ζωή της πολύχρωμη και σινεμασκόπ.

Ο Γιώργος Λάνθιμος «δίνει» για δεύτερη φορά το βραβείο της συγκεκριμένης κατηγορίας στην πρωταγωνίστριά του. Πριν λίγα χρόνια, είχε κερδίσει και η Ολίβια Κόλμαν Όσκαρ για το «The Favorite».

Ο πρωταγωνιστής του «Οπενχάιμερ» Κίλιαν Μέρφι κρατώντας το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου , δήλωσε: «Κάναμε μια ταινία για τον άνθρωπο που δημιούργησε την ατομική βόμβα και θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλους τους ειρηνοποιούς εκεί έξω. Σας έχουμε ανάγκη». Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε τον ευχαριστήριο λόγο του λέγοντας ότι είναι ένας «πολύ περήφανος Ιρλανδός».

Στις κατηγορίες των δεύτερων ρόλων δεν υπήρξαν ανατροπές. To Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου κέρδισε, όπως όλοι περίμεναν, η Ντα' Βιν Τζόι Ράντολφ για «Τα Παιδιά του Χειμώνα» του Αλεξάντερ Πέιν. «Ο Θεός είναι τόσο καλός. Δεν πίστευα ότι θα έχω αυτή την καριέρα. Είμαι ευγνώμων σε όλους εσάς. Για καιρό προσπαθούσα τόσο πολύ να είμαι κάτι άλλο από ό,τι ήμουν, ενώ θα έπρεπε να είμαι ο εαυτός μου. Είμαι αρκετή. Σας ευχαριστώ που με είδατε» ανέφερε. Ενώ το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου πήρε ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ για την ερμηνεία του στο «Οπενχάιμερ». «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την απαίσια παιδική μου ηλικία και την Ακαδημία, ακριβώς με αυτή τη σειρά. Θέλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου η οποία με βρήκε ένα παρατημένο κουτάβι και με υιοθέτησε, καθώς και όσους σε όλη μου την καριέρα με έσωζαν από τον εαυτό μου» σημείωσε. Μετά από πολλά χρόνια, την απονομή στους ερμηνευτικούς ρόλους έκαναν πέντε νικητές παλαιότερων διοργανώσεων Όσκαρ. Για παράδειγμα, στη σκηνή ανέβηκαν ονόματα όπως η Ρίτα Μορένο, η Σαρλίζ Θερόν, ο Μπρένταν Φρέιζερ, ο Μάθιου Μακόναχι, ο Νίκολας Κέιτζ κ.α.

Το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου δόθηκε στους Γάλλους Ζιστίν Τριέ και Αρτίρ Αραρί για την «Ανατομία μιας Πτώσης». «Θα με βοηθήσει στην κρίση μέσης ηλικίας που περνάω. Απόψε είναι μία λαμπερή στιγμή για εμάς. Όμως αυτό το σενάριο γράφτηκε από τους δυο μας μέσα στο λόκνταουν, με δύο μωρά στο σπίτι αλλάζοντας πάνες...» είπε η Τριέ. Το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου κέρδισε ο Κορντ Τζέφερσον για το «American Fiction», ο οποίος μίλησε για τις δυσκολίες και τα εμπόδια που βάζει η βιομηχανία στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν φτηνές, ανεξάρτητες ταινίες. «Μπορεί να έχω αναφέρει πολλές φορές πόσοι ηθοποιοί, παραγωγοί, συνεργάτες δεν δέχθηκαν να συμμετέχουν σ' αυτή την ταινία. Μοιάζει ότι το λέω εκδικητικά, αλλά δεν είναι έτσι. Απλά θα ήθελα να πω σε όλους να ρισκάρουν και με μικρές ταινίες. Άλλωστε, όλα είναι ρίσκο. Και τα blockbusters. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους είπαν το ναι και εμπιστεύθηκαν έναν 40χρονο μαύρο σκηνοθέτη που έκανε την πρώτη του ταινία».

Το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας κέρδισε το συγκλονιστικό δράμα του Βρετανού Τζόναθαν Γκλέιζερ, «Ζώνη Ενδιαφέροντος» που περιγράφει την καθημερινότητα της οικογένειας του διοικητή του 'Άουσβιτς Ρούντολφ Ες ανατέμνοντας τη φρίκη του ναζισμού. «Όλες οι επιλογές μας έχουν μία άμεση αντανάκλαση στο παρόν. Η ταινία μας αναδεικνύει πως η απουσία ανθρωπιάς έχει ολέθρια αποτελέσματα» είπε ο Γκλέιζερ, αναφερόμενος στην εβραϊκή του καταγωγή διερωτώμενος πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτή τη σύρραξη στην οποία έχουν χαθεί τόσοι αθώοι, είτε θύματα της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ , είτε αυτά της συνεχιζόμενης επίθεση στη Γάζα.

Το Όσκαρ Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ κέρδισε το «20 Μέρες στην Μαριούπολη» του Μστισλάβ Τσερνόφ ο οποίος αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες του, είπε πως αυτό είναι το πρώτο βραβείο Όσκαρ στην ιστορία της Ουκρανίας: «Είναι μεγάλη μου τιμή. Όμως μπορεί να είμαι κι ο πρώτος σκηνοθέτης που από αυτή τη σκηνή θα πω ότι "εύχομαι να μη χρειαζόταν ποτέ να κάνω αυτή την ταινία". Μακάρι να μπορούσα να ανταλλάξω αυτό το βραβείο με το να μην επιτεθεί ποτέ η Ρωσία στη χώρα μου. Αλλά δεν μπορώ να αλλάξω την ιστορία. Αυτό που μπορώ να κάνω, μαζί με τη δική σας βοήθεια, είναι να την πω σωστά. Το σινεμά βοηθάει στη συλλογική μνήμη. Ας μην ξεχαστούν οι νεκροί της Μαριούπολης».

O Γουές Άντερσον κέρδισε το πρώτο Όσκαρ της καριέρας του για την μικρού μήκους ταινία «The Wonderful Story of Henry Sugar». Το Όσκαρ Μουσικής δόθηκε στον Λούντβιχ Γκοράνσον για το «Οπενχάιμερ» και αυτό του Τραγουδιού στους Μπίλι 'Αιλις και Φινέας Ο' Κόνελ για το «What Was I Made For?» από την ταινία «Barbie».

Κατά την διάρκεια της βραδιάς κάποιοι από τους παρευρισκομένους καλλιτέχνες φορούσαν μία κόκκινη κονκάρδα η οποία συμβολίζει το αίτημα για κατάπαυση του πυρός. Την τελετή παρουσίασε ο Τζίμι Κίμελ ο οποίος στην αρχή της βραδιάς δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην απεργία των ηθοποιών που κράτησε πολλούς μήνες: «Τώρα που έληξε η απεργία θα πρέπει να σταθούμε σε κάτι: δεν είμαστε μόνο μερικοί με μπότοξ που κρατάμε τσιουάουα σ' αυτή την πόλη. Είμαστε μέλη ενός σωματείου. Ας χειροκροτήσουμε και τα υπόλοιπα σωματεία που στάθηκαν στο πλευρό των ηθοποιών!». Λίγο πριν κλείσει την τελετή, ο Τζίμι Κίμελ διάβασε μία δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι ο Κίμελ είναι ο χειρότερος οσκαρικός οικοδεσπότης , η τελετή είναι βαρετή και τα βραβεία άδικα. «Πρόεδρε Τραμπ, δεν είναι ώρα να πας φυλακή;» είπε ο Κίμελ και η αίθουσα χειροκρότησε.

Ο κατάλογος των βραβεύσεων

Αναλυτικά οι νικητές:

Καλύτερη Ταινία: Οπενχάιμερ

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν (Οπενχάιμερ)

Α' Γυναικείος Ρόλος: Εμμα Στόουν (Poor Things)

Α' Ανδρικός Ρόλος: Κίλιαν Μέρφι (Οπενχάιμερ)

Διασκευασμένο Σενάριο: American Fiction

Πρωτότυπο Σενάριο: Ανατομία μιας Πτώσης

Β' Γυναικείος Ρόλος: Ντα' Βιν Τζόι Ράντολφ (Τα Παιδιά του Χειμώνα)

Β' Ανδρικός Ρόλος: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. (Οπενχάιμερ)

Μοντάζ: Οπενχάιμερ

Φωτογραφία: Οπενχάιμερ

Μουσική: Λούντβιχ Γκοράνσον (Οπενχάιμερ)

Κοστούμια: Poor Things

Καλύτερο Τραγούδι: What Was I Made For? (Barbie)

Σκηνογραφία: Poor Things

Διεθνής Ταινία: Ζώνη Ενδιαφέροντος (Βρετανία)

Animation: Το Αγόρι και ο Ερωδιός - Χαγιάο Μιγιαζάκι

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους: 20 Μέρες στη Μαριούπολη

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: The Last Repair Shop

Ήχος: Ζώνη Ενδιαφέροντος

Οπτικά Εφέ: Godzilla: Minus One

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Poor Things

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation: War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action: The Wonderful Story of Henry Sugar

