Αλ Πατσίνο: Ο λόγος που ανακοίνωσε βιαστικά το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Μία από τις στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία των βραβείων Όσκαρ 2024 είναι η βιαστική και κάπως άβολη ανακοίνωση του Αλ Πατσίνο στο Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, το οποίο κέρδισε το “Oppenheimer“, στο κλείσιμο της 96ης Τελετής Απονομής. Μόνο που δεν έφταιγε ο Αλ Πατσίνο.

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ ανέφερε ότι ακολούθησε τις οδηγίες των παραγωγών των Όσκαρ και δεν κατονόμασε κανέναν από τους υπόλοιπους υποψήφιους της κατηγορίας για το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς παρά μόνο τον νικητή.

“Θέλω απλώς να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήταν πρόθεσή μου να τις παραλείψω, αλλά μάλλον ήταν επιλογή των παραγωγών να μην τις ξαναπώ, αφού αναδείχθηκαν μεμονωμένα κατά τη διάρκεια της τελετής“, ανέφερε ο Πατσίνο σε δήλωσή του το απόγευμα της Δευτέρας.

“Ήταν τιμή μου που συμμετείχα στη βραδιά και επέλεξα να ακολουθήσω τον τρόπο που επιθυμούσαν για να απονεμηθεί αυτό το βραβείο”, πρόσθεσε.

Αλ Πατσίνο: “Προσβλητικό και οδυνηρό”

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ήταν ο τελευταίος παρουσιαστής της 96ης Τελετής Απονομής το βράδυ της Κυριακής (10/03) για να απονείμει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, μόνο που μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα άνοιξε τον φάκελο των αποτελεσμάτων και χωρίς καν να πει το κλασσικό “And the Oscar goes to…”, ανακοίνωσε τον νικητή.

Η κίνηση αυτή φάνηκε να μπερδεύει κυρίως το κοινό αλλά και τους νικητές, καθώς ήρθε πολύ απότομα, ενώ απογοήτευσε και αρκετούς τηλεθεατές που δεν πρόλαβαν να αισθανθούν το απαραίτητο σασπένς.

“Καλύτερη ταινία … εεε, πρέπει να πάω στον φάκελο γι’ αυτό. Και θα το κάνω. Έρχεται. Και τα μάτια μου βλέπουν το ‘Oppenheimer’; Ναι, ναι“, είπε από τη σκηνή των Όσκαρ, προκαλώντας σύγχυση σε πολλούς στην αίθουσα αλλά και στους θεατές στο σπίτι.

“Αντιλαμβάνομαι ότι η υποψηφιότητα είναι ένα τεράστιο ορόσημο στη ζωή κάποιου και το να μην αναγνωρίζεται πλήρως είναι προσβλητικό και οδυνηρό. Το λέω αυτό ως κάποιος που σχετίζεται βαθιά με τους κινηματογραφιστές, τους ηθοποιούς και τους παραγωγούς, οπότε συμπάσχω βαθύτατα με όσους προσβλήθηκαν από αυτή την παράλειψη και γι’ αυτό θεώρησα απαραίτητο να κάνω αυτή τη δήλωση”, είπε ο ηθοποιός.

Οι 10 υποψήφιες ταινίες – American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things και The Zone of Interest – είχαν όλες ξεχωριστά μοντάζ που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής.

Σημειώνεται πως το Όσκαρ Καλύτερης Ταινία δεν ήταν η μόνη κατηγορία που παραλείφθηκε η ανάγνωση των υποψηφίων.

Τα υποψήφια πρωτότυπα τραγούδια ακούστηκαν όλα κατά τη διάρκεια της βραδιάς, και η ανακοίνωση ότι το “What Was I Made For?” της Barbie είχε κερδίσει έγινε χωρίς να αναφερθούν τα υπόλοιπα τραγούδια που ήταν υποψήφια.

Η παραγωγός των Όσκαρ Molly McNearney δήλωσε στο περιοδικό Variety ότι η παράλειψη της ανάγνωσης των υποψηφίων για την καλύτερη ταινία ήταν σκόπιμη.

“Ήταν μια δημιουργική απόφαση που πήραμε επειδή ανησυχούσαμε πολύ ότι το show θα ήταν μεγάλο σε διάρκεια“, είπε. “Μέχρι να φτάσετε στο τέλος της βραδιάς, έχετε δει και τα 10 κλιπ για την Καλύτερη Ταινία. Ο κόσμος θέλει απλώς να ακούσει ποιος κερδίζει και είναι αρκετά έτοιμος να τελειώσει το σόου. Τουλάχιστον αυτό περιμέναμε”, είπε η ίδια.

Πηγή: news247.gr