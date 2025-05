«Ανθρωποκεντρικά Μοτίβα» - Εκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ευαγγελάτου στο Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών 

Πρόκειται για την Τρίτη έκθεση, αναδρομικού χαρακτήρα με έργα του διακριμένου καλλιτέχνη που παρουσιάζεται στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί το 2016-17, με τίτλο «ΝΕΦΕΛΟΜΟΡΦΙΕΣ Art-Est», με έργα από την διαχρονική ενότητα με τις Νεφελογραφίες. Η δεύτερη το 2018, με τίτλο «ΙΔΕΟΜΟΡΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ», με επιλογή εικαστικών έργων με εννοιακές συνθέσεις και επιζωγραφισμένα γεωμετρικά αντικείμενα. Στην πρόσφατη θα παρουσιαστεί σειρά έργων του από την εμβληματική ενότητα των Σωματογραφιών / Bodygraphics, που εκτέθηκαν αρχικά στο Μανχάταν κατά την διάρκεια των σπουδών του και έκτοτε είχαν διεθνή απήχηση.

Οι ανθρωποκεντρικές συνθέσεις του συνδιαλέγονται με σχέδια σπουδαίων μαθητών από τα εργαστήρια της ΑΣΚΤ της δεκαετίας του 1930. Τα μοτίβα τους υπήρξαν πηγές έμπνευσης και μελέτης για τον καλλιτέχνη.

Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ Δρ. Στέλιος Λυδάκης, Ιστορικός της τέχνης, αναφέρει: «Στους καλλιτέχνες το πέρασμα του χρόνου σφραγίζεται από τα δημιουργήματα τους, τις σκέψεις τους, τις πράξεις τους. Σε όλα αυτά καταγράφονται οι δυνατότητες τους και γενικά γίνεται φανερή η πνευματική τους αντανάκλαση μέσα στο πνευματικό-ιστορικό γίγνεσθαι. Έτσι και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη- δημιουργό έρχονται στιγμές που αισθάνεται την ανάγκη να ανακεφαλαιώσει και να αξιολογήσει την δράση του. Ειδικά ο Κώστας Ευαγγελάτος μετά από αξιόλογες σπουδές στην Ελλάδα και την Αμερική, βρήκε στη ζωγραφική το δρόμο του. Ενώ το πλήθος των αισθητικών και στοχαστικών ενδιαφερόντων τον οδήγησε στην ποίηση. Στη θεωρητική αντιμετώπιση των πνευματικών, θεωρητικών τάσεων της εποχής στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποίησης της τέχνης και του πνεύματος. Και έρχεται η ώρα που προσφέρεται η όλη δημιουργική του προσπάθεια έως τώρα, για αξιολόγηση και αναγνώριση. Ο Κώστας Ευαγγελάτος υπήρξε ενεργός παράγοντας στα πλαίσια των αναζητήσεων της εποχής, όπως δείχνει ένα στιβαρό έργο πενήντα χρόνων, κατά την διάρκεια των οποίων εξέφρασε στα πλαίσια σύγχρονων αντιλήψεων τη σχέση του με τον άνθρωπο. Τόσο στα ζωγραφικά, όσο και στα ποιητικά του έργα, στα bodygraphics και τις performances του βρήκε την δυνατότητα να δώσει το στίγμα της εποχής, που περιτριγυρίζει την ανθρώπινη ανησυχία αλλά και τη λαχτάρα να αποκτήσει το περιεχόμενο που της αναλογεί.»

Ο Ιστορικός της τέχνης Λεόντιος Πετμεζάς, ο οποίος έχει μελετήσει το συνολικό έργο του Κώστα Ευαγγελάτου και έχει συγγράψει το βιβλίο «Η Αισθητική Ενατένιση του Κώστα Ευαγγελάτου», Δοκίμιο εικαστικού ήθους, με προλογικό κείμενο της Ιωάννας Καρατζαφέρη, εκ. «Συλλογές», έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Στις σωματογραφικές καταθέσεις του δημιουργού η τέχνη της παρουσίασης των μορφών μέσα από την πολυμορφία της εικαστικής γλώσσας του Κώστα Ευαγγελάτου διαρκώς με άψογες τεχνικές δυνατότητες και απεριόριστη φαντασία προτάσσει την διαφορετικότητα. Οι μορφικές αλληλουχίες του στον πραγματικό χρόνο αποκαλύπτουν πτυχές της υλικής και πνευματικής διάστασης. Απεικονίζουν συλλήψεις που αναδύονται από την κρυστάλλωση της υφής και μεταφέρουν σε ένα αρμονικό κόσμο. Οι εικόνες μετατρέπονται σε σύμβολα με ικανότητα να στηρίξουν πρωτότυπες αισθαντικές ενέργειες. Πρόκειται για πίνακες με εμβληματικές, μοναδικές και πανέμορφες διαστάσεις. Εμπεριέχουν ιδιάζουσες χαρακτηριστικές και ευρηματικές εκφάνσεις μιας καινοτόμου διάταξης που ενδυναμώνει τις χαρακτικές αναφορές του

Η Ιστορικός της τέχνης Ευαγγελία Νάκα αναφέρει: Τα έργα της έκθεσης προσφέρουν με δαψιλή ευρηματικότητα στην αναζήτηση της υλικότητας του αόρατου και της αύρας των πραγμάτων, ίσως στην «πνευματική εσωτερικότητα, που δεν εκδηλώνεται στις φόρμες του εξωτερικού κόσμου παρά μόνο όταν αποσυνδέεται από αυτόν για να επιστρέψει στον εαυτό της» όπως αναφέρει ο Hegel. Σε αυτούς τους ορίζοντες φαίνεται, τελικά, να διανοίγεται η έκθεση, αγγίζοντας θεμελιώδη αιτήματα της τέχνης όπως είναι η επίτευξη μίας αισθητικής εμπειρίας ευρύτερης της οικείας φαινομενολογίας και των ορατών σχημάτων.

Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών- Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία. Οδός Παπαρρηγοπούλου 5-7, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, τηλ: 210 3231397.

Διάρκεια έκθεσης: 22 Μαίου – 7 Ιουλίου 2025.

Καθημερινές (εκτός Τρίτης): 09.00-16.00. Σάββατο, Κυριακή: 10.00-15.00.

Ο Κώστας Ευαγγελάτος είναι Ζωγράφος, λογοτέχνης, θεωρητικός τέχνης, εικαστικός performer. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1976-82) και μετά (1983-86) σπούδασε εικαστικά και Θεωρία της σύγχρονης Τέχνης, στο Μανχάταν (University The New School for Social Research). Επίσης παρακολούθησε σεμινάρια δημιουργικής ποιητικής γραφής στο S.U.N.Y. Από το 1975 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί ποιητικές συλλογές του στην ελληνική, γαλλική και αγγλική γλώσσα, αισθητικά δοκίμια, εικαστικά λευκώματα, ημερολόγια τέχνης, συλλογικές εκδόσεις με κριτικές για το έργο του, μονογραφίες από ιστορικούς της τέχνης και κατάλογοι ατομικών εκθέσεων του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έργα του εκτέθηκαν ατομικά σε εικαστικές εκθέσεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Νέα Υόρκη, Παρίσι, Γλασκώβη, Άμστερνταμ, Λευκωσία και πολλές άλλες πόλεις. Συμμετείχε επίσης σε διεθνείς ομαδικές εκθέσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συμπόσια τέχνης και εικαστικές performance στο Παρίσι, Βερολίνο, Γκέτενμποργκ, Σιάτλ, Βαρκελώνη, Αρέτσο, Ντουμπάι, Μόσχα, Ρώμη, Λιλ, Μεντόν, Αβινιόν κ.α.

Το 1990 ίδρυσε στην Αθήνα το Art Studio EST και το 2001 την Σύγχρονη Πινακοθήκη Villa «Ροδόπη» στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Από το 2011 αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι έχει ονομαστεί τιμητικά «Αίθουσα Κώστα Ευαγγελάτου». Μέλος του Επιμελητήριου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος από το 1991, με πολλές συμμετοχές σε εικαστικές διοργανώσεις και δράσεις του. Μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών, μέλος της Εταιρίας Ελλήνων λογοτεχνών, της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, μέλος του Δ.Σ. του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου, του Φιλολογικού Συνδέσμου «Παρνασσός», του Κέντρου Μελετών Ιονίου, της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρίας Ελλάδος, της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, του συλλόγου Culture4all κ.α. Έργα του ανήκουν σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για την διαχρονική παρουσία του στο πολιτιστικό γίγνεσθαι έχει βραβευθεί από καλλιτεχνικούς, λογοτεχνικούς, επιστημονικούς, κοινωνικούς οργανισμούς και πολιτιστικούς φορείς.