Από τον Παρθένη στον Takis: Σπάνια έργα στην έκθεση και δημοπρασία του Ζαππείου

Άνοιξε σήμερα Κυριακή στο Ζάππειο Μέγαρο, η έκθεση για τη δημοπρασία Νεοελληνικής Ζωγραφικής & Γλυπτικής 19oυ & 20ού αιώνα του οίκου δημοπρασιών Vergos η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Έντονο ενδιαφέρον από τους συλλέκτες αναμένεται να προσελκύσει η «Ανάσταση», του Κωνσταντίνου Παρθένη. Το μουσειακού χαρακτήρα έργο φιλοτεχνήθηκε την περίοδο του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου και προοριζόταν για το Δημαρχιακό Μέγαρο των Αθηνών στην πλατεία Κοτζιά. Αποτελεί το τρίτο τμήμα τριπτύχου με κεντρικό θέμα την Παναγία με το Βρέφος και τη Σταύρωση. Τα δύο άλλα εκτίθενται σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη.

Χαρακτηριστικό δείγμα της ώριμης υπερρεαλιστικής περιόδου του Νίκου Εγγονόπουλου, το έργο «Ήρωας» αποτελεί μια συνειδητή σύνθεση μύθου, ιστορίας και συμβόλου και περιλαμβάνεται ανάμεσα στα έργα που ξεχωρίζουν μαζί με το έργο «Νέος σκεπτόμενος» του Γιάννη Τσαρούχη (ΦΩΤΟ). Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί την πρώτη εκτέλεση από τη σειρά των έργων του καλλιτέχνη «Νέος σκεπτόμενος» και έχει παρουσιαστεί στην αναδρομική έκθεση «Γιάννης Τσαρούχης 1928-1981» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (Οκτώβριος 1981), καθώς και στην έκθεση του Μουσείου Μπενάκη, «Γιάννης Τσαρούχης 1910-1989» (Αθήνα Δεκέμβριος 2009-Μάρτιος 2010).

Το έργο «Advertisements» της Ελληνο-Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Chryssa κατέχει επίσης σημαντική θέση στα έργα της δημοπρασίας καθώς αποτελεί ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα παραδείγματα της καλλιτεχνικής της προσέγγισης. Στα μέσα της δεκαετίας του '80 η καλλιτέχνιδα αντλεί έμπνευση από την πολύβουη Νέα Υόρκη, όπου και ζει, μετατρέποντας σύμβολα της μαζικής επικοινωνίας σε γλυπτικές μορφές.

Πολλοί ακόμη καταξιωμένοι καλλιτέχνες συμπληρώνουν με τις δημιουργίες τους τον κατάλογο μεταξύ των οποίων οι Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ), Ν.Γύζης, Γ.Χαλεπάς, Κ.Βολανάκης, Θ.Ράλλης Κ.Μαλέας, Α.Γεραλής, Γ.Γουναρόπουλος, Σ.Βασιλείου, Ν Χατζηκυριάκος Γκίκας, Δ.Διαμαντόπουλος, Θ.Τσίγκος,Takis, Π.Τέτσης, Δ.Μυταράς, Α.Φασιανός, Π.Σάμιος, Γ.Ψυχοπαίδης, Γ.Κόττης, Γ.Λάππας, Ε. Σακαγιάν κ.ά.

Τέλος, η ενότητα της γλυπτικής αποτελεί έναν από τους πιο ενδιαφέροντες άξονες της δημοπρασίας με δημιουργίες του Κ.Βαρώτσου, Γ.Μόραλη, Ε.Βερναδάκη, Γ.Ζογγολόπουλου, Χ.Καπράλου, Σ.Βάρη, Θ.Παπαγιάννη, μεταξύ άλλων αναγνωρισμένων καλλιτεχνών.

Έκθεση ανοιχτή για το κοινό - Ζάππειο Μέγαρο

Κυριακή 30 Νοεμβρίου, 12:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, 10:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, 10:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ