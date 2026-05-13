Διπλός ρόλος για τη Λουπίτα Νιόνγκο στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η Λουπίτα Νιόνγκο θα υποδυθεί δύο ρόλους στην επερχόμενη επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια», σκηνές της οποίας έχουν γυριστεί και στη Μεσσηνία.

Επιβεβαιώνοντας τις έντονες φήμες των τελευταίων μηνών, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα ενσαρκώσει την Ωραία Ελένη, η οποία αποτέλεσε την αφορμή του Τρωικού Πολέμου, καθώς και την αδελφή της Κλυταιμνήστρα, τη γυναίκα που εκδικήθηκε με θάνατο τον σύζυγό της και αδελφό του Μενέλαου, Αγαμέμνονα (Μπένι Σάφντι).

Οι λεπτομέρειες για τη επιλογή των ηθοποιών ήρθε μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα του περιοδικού Time, όπου ο Νόλαν μίλησε για το φιλμ, αποκαλύπτοντας επίσης πως επέλεξε να μην δώσει στους θεούς του Ολύμπου την παραδοσιακή τους μορφή.

«Με ενδιέφερε περισσότερο η ιδέα ότι για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, οι αποδείξεις για την ύπαρξη των θεών βρίσκονταν παντού», σημείωσε ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης.

