iPhone 14: Αποκαλυπτήρια για το νέο υπερσύγχρονο τηλέφωνο της Apple - Τέλος στις κάρτες SIM (Βίντεο)

Η αρχή έγινε με τα Apple Watch, τα οποία είναι και από τις πιο «προσωπικές» συσκευές, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας. Μέσα από μια σειρά από ιστορίες ανθρώπων που εκμεταλλεύτηκαν τα ειδικά χαρακτηριστικά των «έξυπνων» ρολογιών της Apple (όπως πχ. την αυτόματη κλήση σε αριθμό έκτακτης ανάγκης), έγινε η εισαγωγή στα νέα μοντέλα.

Ο Jeff Williams ανέλαβε τα ηνία της παρουσίασης και αποκάλυψε τα -όπως χαρακτήρισε ο Tim Cook- «καλύτερα Apple Watch».

Τα Apple Watch Series 8 έρχονται με μεγαλύτερες οθόνες (always on), με μεγαλύτερη φωτεινότητα και γενικότερα μεγαλύτερη ευκολία στην ανάγνωση, ακόμη και με τον καρπό προς τα κάτω. Τα φετινά μοντέλα προσφέρουν προστασία στο κολύμπι (από το νερό) και τη σκόνη, αλλά και πιο ανθεκτική οθόνη.

Σε ό,τι αφορά την υγεία, τα νέα ρολόγια μετρούν τη θερμοκρασία, αποτελούν ιδανικό σύντροφο για τη γυμναστική, ενώ για τις γυναίκες μπορούν να καταγράφουν και πληροφορίες για τον κύκλο τους.

Όλα τα σχετικά δεδομένα καταγράφονται από δύο αισθητήρες, έναν στο κάτω μέρος και έναν κάτω από την οθόνη της συσκευής. Το νέο Apple Watch καταγράφει τη θερμοκρασία στο χέρι κάθε πέντε δευτερόλεπτα, ακόμη και τη νύχτα και εντοπίζει άμεσα το οποιοδήποτε πρόβλημα. Όλα τα δεδομένα προσφέρονται μόνο μετά την καταχώρηση σχετικού κωδικού ή με βιομετρικά δεδομένα και υποστηρίζεται κρυπτογράφηση end-to-end.

Για άλλη μια φορά υπάρχει και λειτουργία ασφάλειας από πτώσεις και άμεσων κλήσεων σε αριθμούς ανάγκης.

Όπως αναφέρει το gazzetta, φέτος υποστηρίζονται και μηχανισμοί που μπορούν να αναγνωρίσουν ένα τρακάρισμα με αυτοκίνητο (Crash Detection), μέσω δύο νέων αισθητήρων: ένα βελτιωμένο γυροσκόπιο και ένα νέο επιταχυνσιόμετρο (με λήψη δείγματος 4 φορές ταχύτερα από κάθε προηγούμενη προσέγγιση).

Η μπαταρία των Apple Watch Series 8 κρατάει 18 ώρες, ενώ υπάρχει και ένα low-power mode που επιτρέπει τη λειτουργία τους για έως και 36 ώρες με μία φόρτιση (απενεργοποιώντας κάποιες κοστοβόρες λειτουργίες). Το low power mode θα γίνει διαθέσιμο στα μοντέλα από τη σειρά 4 και πάνω που θα υποδεχτούν το WatchOS 9.

Τα smartphones με λειτουργία cellular υποστηρίζουν πλέον το διεθνές roaming, αρκεί να το συγχρονίσετε με το κινητό σας τηλέφωνο και το πρόγραμμα της σύνδεσής σας. Τα νέα Apple Watch Series 8 θα κυκλοφορήσουν σε 4 χρώματα: midnight, starlight, silver και product red.

Τα Apple Watch Series 8 θα κυκλοφορήσουν από τις 16 Σεπτεμβρίου σε τιμές από $399 για το μοντέλο με το GPS και σε τιμές από $499 για το μοντέλο με GPS+Cellular. Όσοι τα αγοράσουν, θα αποκτήσουν ταυτόχρονα και μια τρίμηνη συνδρομή στο Fitness+ χωρίς έξτρα χρέωση.

Επόμενη στάση, στο Apple Watch SE, το πιο οικονομικό μοντέλο της εταιρείας, που έρχεται σε τρία χρώματα (midnight, silver, starlight) και είναι 80% πιο… οικολογικό.

Έχει τους ίδιους αισθητήρες με τα μοντέλα της σειράς 8 και είναι 20% ταχύτερο από το προηγούμενο. Η τιμή του ξεκινάει για την έκδοση GPS στα $249 και από τα $299 για την έκδοση GPS+Cellular και θα είναι διαθέσιμο για αγορά από τις 16 Σεπτεμβρίου.

H Apple επιβεβαίωσε τις φήμες για ένα πιο “extreme” Apple Watch, ειδικά φτιαγμένο για αυτούς που λατρεύουν την περιπέτεια. Το Apple Watch Ultra έχει πιο ενισχυμένο σασί, πλήκτρο κάτω από την «κορώνα» στα δεξιά και έρχεται με πιο ανθεκτικό γυαλί προστασίας. Στα αριστερά έχει και πλήκτρο Action Button που μπορεί να αξιοποιηθεί για μια σειρά από λειτουργίες.

To σώμα του είναι κατασκευασμένο από τιτάνιο και το σώμα του έρχεται στα 49mm, με την πιο φωτεινή οθόνη που έχει φτιάξει μέχρι σήμερα η Apple για τέτοιο προϊόν. Στα αριστερά του υπάρχει ένα έξτρα ηχείο για την απόδοση του ήχου σε εξωτερικούς χώρους και ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες (πχ. έντονη ροή του αέρα) και 3 μικρόφωνα αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τη φωνή σας χωρίς προβλήματα.

Με μια ώρα φόρτισης υποστηρίζει λειτουργία για 36 ώρες και με μια νέα ρύθμιση (που θα εμφανιστεί αργότερα) ο αριθμός αυτός εκτοξεύεται στις 60! Για χρήση της βραδινές ώρες υπάρχει το Red Mode, που προσφέρει καλύτερη ανάγνωση των ενδείξεων στην οθόνη.

Λόγω της φιλοσοφίας του, το Apple Watch Ultra χρειάζεται και βελτιωμένους αισθητήρες και έτσι έχει ένα dual band GPS (L1+L5). Σε ό,τι αφορά την άσκηση, το ρολόι καταγράφει ακόμη πιο αναλυτικά της ασκήσεις και τις ενδείξεις του οργανισμού σας. Τέλος, είναι ιδανικό ακόμη και για τους λάτρεις του scuba diving και αντέχει έως και τα 40 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού, με πολλές ενδιαφέρουσες λειτουργίες.

Το Apple Watch Ultra έχει οθόνη φωτεινότητας 2000 nits και θα γίνει διαθέσιμο από τις 23 Σεπτεμβρίου στην τιμή των $799.

Επόμενη στάση, τα AirPods Pro, στην πιο εξελιγμένη εκδοχή τους. Εξωτερικά μοιάζουν αρκετά στο μοντέλο που κυκλοφορεί σήμερα και στο εσωτερικό τους υπάρχει το νέο chip H2 με high-band connectivity και καλύτερη ποιότητα ήχου. Ο νέος driver τους προσφέρει περισσότερη λεπτομέρεια στις διάφορες συχνότητες, ενώ έγινε αναφορά και στο spatial audio.

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάμερα του iPhone τους για να δημιουργήσουν ένα πιο προσωποποιημένο spatial audio profile, ενώ ο νέος μηχανισμός απομόνωσης εξωτερικού θορύβου μειώνει έως και τον διπλάσιο ήχο του περιβάλλοντος. Τα νέα ακουστικά θα έχουν και ειδικά τμήματα (eartips) για να ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε αυτί, με 4 διαφορετικά μεγέθη (L, M, S, XS).

Οι αισθητήρες στο κάτω μέρος των ακουστικών λειτουργούν για τις διάφορες εντολές μέσω επαφής. Τα νέα AirPods Pro 2ης γενιάς υποστηρίζουν 6 ώρες ακρόασης με μία φόρτιση (33% περισσότερο από το πρώτο μοντέλο) και η νέα θήκη προσθέτει άλλες 30 ώρες λειτουργίας. Για να εντοπίσετε τα ακουστικά θα υπάρχει ειδικός μηχανισμός, ενώ και η θήκη έχει ηχείο για να αναπαράγει ειδικούς ήχους.

Η φόρτιση των νέων AirPods Pro γίνεται πλέον και με τον φορτιστή του Apple Watch, MagSafe ή και Qi charger. Θα είναι διαθέσιμα από τις 23 Σεπτεμβρίου στην τιμή των 249 δολαρίων.

Επόμενη στάση, τα iPhone, όπου και παρουσιάστηκαν αρχικά τα iPhone 14 (6.1 ίντσες) και iPhone 14 Plus (6.7 ίντσες).

Η οθόνη τους είναι OLED (1200 nits φωτεινότητα), υποστηρίζουν Dolby Vision. Τα τηλέφωνα θα διατεθούν σε 5 χρώματα: midnight, starlight, blue, purple και product red και ειδικά το μεγάλο μοντέλο θα υποστηρίζει την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που έχουμε δει μέχρι σήμερα (χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένη διάρκεια).

Τα απλά τηλέφωνα θα έχουν το A15 Bionic chip, εξαπύρηνη CPU και ένα νέο σύστημα καμερών. Η κεντρική κάμερα έχει αισθητήρα 12MP με μεγαλύτερο αισθητήρα, F1.5 aperture και οπτικό σταθεροποιητή. Θα καταγράφει εικόνες 49% καλύτερα σε συνθήκες έλλειψης φωτός, ενώ βελτιώσεις έχουμε και στην selfie camera με F1.9 TrueDepth φακό με αυτόματη εστίαση για πρώτη φορά.

To νέο action mode αξιοποιεί καλύτερα τους αισθητήρες αν κινείστε και προσφέρει πιο σταθερό αποτέλεσμα. Η πιο σημαντική αλλαγή στα απλά μοντέλα, ειδικά για την αγορά των ΗΠΑ, είναι πως θα κυκλοφορήσουν όλα με eSIM, αφήνοντας για πάντα πίσω τους τις παραδοσιακές κάρτες. Τα iPhone 14 θα έχουν κι αυτά το νέο crash detection (με τους σχετικούς αισθητήρες), ενώ θα υποστηρίζουν και δορυφορική σύνδεση, έτσι ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε -για λόγους έκτακτης ανάγκης- ακόμη και όπου δεν υπάρχει σύνδεση σε κάποιο δίκτυο.

Μοναδική απαίτηση εδώ είναι να είστε σε ανοιχτό χώρο για να μπορείτε να στρέψετε το κινητό προς κάποιο δορυφόρο που βρίσκεται από πάνω σας. Με κάποιους σχετικούς περιορισμούς, το iPhone 14 σας μπορεί να στείλει ένα απλό μήνυμα σε περίπου 15 δευτερόλεπτα, ενώ θα υπάρχει και μια τυποποιημένη διαδικασία όπου με γρήγορες απαντήσεις θα μπορείτε να περιγράψετε την κατάστασή σας.

Η διαδικασία επικοινωνίας με τους δορυφόρους θα υποστηρίζει από τον Νοέμβριο και θα προσφέρεται για δύο χρόνια δωρεάν με την αγορά ενός iPhone 14. Το iPhone 14 θα πωλείται από τα $799, ενώ το iPhone 14 Plus από τα $899. Οι προ-παραγγελίες τους ξεκινούν από τις 9 Σεπτεμβρίου και η διάθεσή τους γίνεται σε δύο κύματα. Το iPhone 14 θα πωλείται από τις 16 Σεπτεμβρίου και το iPhone 14 Plus από τις 7 Οκτωβρίου.

Η μεγάλη αλλαγή στα τηλέφωνα ήρθε στα Pro μοντέλα, όπως ακριβώς αναμενόταν. Τα iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max απαλλάσσονται επιτέλους από το ενοχλητικό notch και υποδέχονται ένα διαφορετικό τμήμα για τους αισθητήρες και την selfie camera σε μορφή χαπιού, που προσαρμόζεται και για τις διάφορες ενδείξεις.

Θα διατεθούν σε τέσσερα χρώματα: space black, silver, gold και deep purple. Ο αισθητήρας proximity μπήκε για πρώτη φορά πίσω από την οθόνη, ενώ σχετικά έχει προσαρμοστεί και το περιβάλλον χρήσης του νέου λειτουργικού. Ουσιαστικά, μια μαύρη μπάρα ξεκινάει από το ειδικό αυτό πλαίσιο και ανοίγει προς τα δεξιά κι αριστερά, ανάλογα με το χώρο που χρειάζεται για μια ενημέρωση. Αυτό ονομάζει πλέον η Apple Dynamic Island.

Οι διαγώνιοι στις οθόνες και των Pro μοντέλων είναι στις 6.1 και 6.7 ίντσες με HDR και με peak φωτεινότητας στα 1600 nits (2000 για συγκεκριμένα videos).

To always on υποστηρίζεται ακόμη και χωρίς να πατήσετε πάνω στην οθόνη, επιβεβαιώνοντας και εδώ τις φήμες που είχαν ακουστεί μέχρι και προσφάτως. Οι δύο συσκευές έχουν το νέο A16 Bionic chip με καλύτερη διαχείριση της μπαταρίας, αλλά και βελτιωμένη απεικόνιση και κάμερες. Οι νέες συσκευές απαιτούν 20% λιγότερη ενέργεια και η CPU τους προσφέρει επιδόσεις 40% ταχύτερε από τον ανταγωνισμό.

Πηγαίνοντας στις κάμερες, ο κεντρικός φακός είναι στα 48MP με αισθητήρα quad pixel (65% μεγαλύτερος από του προηγούμενου μοντέλου) που ουσιαστικά ενώνει 4 pixels και δημιουργεί 1. Σε συνθήκες έλλειψης φωτισμού, δε, υπάρχει διπλασιασμός επιδόσεων σε σχέση με το iPhone 13 Pro. To ProRAW είναι πλέον στα 48MP και τα δύο τηλέφωνα θα έχουν μια νέα 12MP ultrawide camera και βελτιωμένο flash. To Cinematic Mode είναι κι αυτό βελτιωμένο, υποστηρίζοντας 4K30 ή 4K24, ενώ -απολύτως λογικά- και τα Pro μοντέλα θα υποστηρίζουν τη λειτουργία επικοινωνίας με δορυφόρους και αυτήν αναγνώρισης ατυχήματος με αυτοκίνητο.

Το iPhone 14 Pro θα πωλείται από τα 999 δολάρια και το iPhone 14 Pro Max από τα 1099 δολάρια. Από τις 9 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν οι προ-παραγγελίες και θα γίνουν διαθέσιμα στις 16 του ίδιου μήνα, με επιλογές χωρητικότητας έως και το 1TB.

Μένει πλέον να δούμε πότε θα έρθουν όλες αυτές οι συσκευές στην Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα σχετικά με τα iPhone 14, τα AirPods Pro 2ης γενιάς και τα Apple Watch Series 8 και Apple Watch Ultra τις επόμενες μέρες.