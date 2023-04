Skroutz: Τι ψώνισαν οnline οι καταναλωτές το Πάσχα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, ο παραγόμενος τζίρος των καταστημάτων στο Skroutz Marketplace για την εξεταζόμενη περίοδο του 2023 σημείωσε αύξηση κατά 12,76% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Αύξηση παρουσιάζει και η μέση τιμή του καλαθιού του καταναλωτή αγγίζοντας τα 60 ευρώ σχεδόν, αύξηση της τάξεως του 16,65% εν συγκρίσει με πέρυσι. Την ίδια στιγμή σημαντικά αυξήθηκε και ο αριθμός των παραγγελιών, αγγίζοντας το 40,52% σε σύγκριση με το 2022, που πραγματοποιήθηκαν μέσω Skroutz κατά το εξεταζόμενο διάστημα, γεγονός που σκιαγραφεί την τάση των καταναλωτών να στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τις online αγορές.

Σε ότι έχει να κάνει με το shopping on-the-go, τα στοιχεία δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στα ψώνια μέσω εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των επισκέψεων στο skroutz app με ποσοστό 67% ,ενώ οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με την περσινή πασχαλινή περίοδο. Αναφορικά με τις κατηγορίες που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των καταναλωτών και παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση στις λευκές συσκευές. Πιο συγκεκριμένα, η λίστα με τις top 10 κατηγορίες εμπεριέχει: Πλυντήρια Ρούχων, Πλυντήρια Πιάτων, Ψυγεία, Κουζίνες & Φούρνοι, Εστίες Κουζίνας, Οικιακά Κλιματιστικά Inverter, Τηλεοράσεις, Απορροφητήρες Κουζίνας, Επεξεργαστές και Μνήμες RAM. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αύξησης πωλήσεων αποτελεί η κατηγορία “Πλυντήρια ρούχων” που σημείωσε και τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 2022 αγγίζοντας το 800% σχεδόν.

H μεγαλύτερη online αγοραστική κίνηση σημειώθηκε τη Δευτέρα 3 Απριλίου, μια εβδομάδα ακριβώς πριν την Μεγάλη εβδομάδα, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, μετατρέπονται και σε online συνήθεια.

Τέλος, πάνω από 2.000 παραγγελίες έγιναν με το πρόγραμμα “Δόσεις για όλους” (Buy Now, Pay Later) που προσφέρει η Skroutz, με τη μέση παραγγελία να αγγίζει τα 400 ευρώ, ενώ οι καταναλωτές που επέλεξαν το Google Pay ως τρόπο πληρωμής πραγματοποίησαν αγορές αξίας 45 ευρώ κατά μέσο όρο. Στο ίδιο μοτίβο αυξητικής τάσης και τα στοιχεία που αφορούν στις προσφερόμενες υπηρεσίες παράδοσης με τους χρήστες να επιλέγουν την υπηρεσία Express Delivery με ποσοστό αύξησης στο 182,62%. Την ίδια στιγμή οι παραγγελίες που διαχειρίστηκε η μεταφορική Skroutz Last Mile, αυξήθηκαν κατά 86% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι για σχεδόν 3.000 παραδόσεις οι χρήστες προτίμησαν την παραλαβή από το κατάστημα, μία υπηρεσία που χαίρει μεγάλης ανταπόκρισης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.