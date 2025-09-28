Παρουσιάστηκαν τα Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro και Xiaomi 17 Pro Max (Βίντεο)

Όλα τα μοντέλα «φορούν» το νέο Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset της Qualcomm και διαθέτουν σημαντικές καινοτομίες, με κυρίαρχο στοιχείο στα Pro μοντέλα την παρουσία μιας δεύτερης οθόνης στην πίσω πλευρά του τηλεφώνου. Η δεύτερη αυτή οθόνη έχει μέγεθος περίπου 2,7 έως 2,9 ίντσες και υψηλή ανάλυση, επιτρέποντας την εμφάνιση ειδοποιήσεων, την προβολή ώρας, προεπισκόπηση κάμερας για selfies με την κυρίως κάμερα υψηλής ποιότητας, ενώ μπορεί να υποστηρίξει και ακόμα λειτουργίες όπως χειρισμό μουσικής και μικρά παιχνίδια με την πρόσθετη θήκη παιχνιδιών. Το Xiaomi 17 Pro Max, που διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη 6,9 ιντσών και μπαταρία 7.500 mAh, έχει και πιο δυνατό τηλεφακό με οπτικό ζουμ 5x και βελτιωμένο άνοιγμα διαφράγματος για καλύτερη απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ το 17 Pro έρχεται με οθόνη 6,3 ιντσών και μπαταρία 6.300 mAh.

Όπως αναφέρει το gazzetta, η σειρά υποστηρίζει γρήγορη ενσύρματη φόρτιση 100W και ασύρματη φόρτιση 50W, με τεχνολογία πυριτίου-άνθρακα στις μπαταρίες που επιτρέπει μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα χωρίς αύξηση του πάχους της συσκευής. Επιπλέον, τα τηλέφωνα διαθέτουν νέας τεχνολογίας οθόνες με μέγιστη φωτεινότητα έως 3.500 nits, LTPO πάνελ με ρυθμό ανανέωσης από 1 έως 120 Hz και είναι στραμμένα στο να προσφέρουν εμπειρία μεσαίας έως υψηλής κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένης υποστήριξης για Wi-Fi 7 και διάφορες προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

Τα μοντέλα της σειράς έχουν σχεδιασμό με επίπεδη οθόνη, μεταλλικό σκελετό και νέα καμπύλη στα πίσω κάμερα-μονάδες, που είναι πιο ορθογώνιες σε σχέση με παλαιότερα σχέδια. Η επίσημη κυκλοφορία έγινε στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ αναμένεται και ευρωπαϊκή διάθεση πιθανόν μέσα στην άνοιξη του 2026, σε συνδυασμό με την έκθεση MWC.