Xiaomi: Aποκαλυπτήρια για τη σειρά Poco F8

Η εκδήλωση θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου στο Μπαλί της Ινδονησίας, όπου θα αποκαλυφθούν όλα τα χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες των νέων συσκευών. Η εταιρεία δεν έδωσε ακόμα στη δημοσιότητα πολλές πληροφορίες για τα τεχνικά στοιχεία των κινητών, ωστόσο επιβεβαίωσε τη συνεργασία με τη Bose στον τομέα του ήχου, κάτι που υποδηλώνει ότι η σειρά Poco F8 θα έχει εξελιγμένο σύστημα ήχου, παρόμοιο με εκείνο που συναντούμε στο Redmi K90 Pro Max.

Το τελευταίο διαθέτει ένα σύστημα 2.1 ηχείων με woofer, συντονισμένο από τη Bose, γεγονός που εγγυάται μια ανώτερη ακουστική εμπειρία. Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει έως τώρα αναφέρουν ότι το Poco F8 Pro πρόκειται πιθανόν να είναι ένα διεθνές rebrand του Redmi K90, ενώ το F8 Ultra μάλλον θα βασίζεται στο μοντέλο Redmi K90 Pro Max.

Αυτό σημαίνει ότι οι συσκευές της νέας σειράς θα φέρουν προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς. Η Poco συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της στην αγορά με δυνατές προτάσεις που συνδυάζουν επιδόσεις, σχεδιασμό και value for money, και η σειρά F8 αναμένεται σύμφωνα με το gazzetta να αποτελέσει ένα ακόμη ισχυρό χαρτί για την εταιρεία στα μέσα του χειμώνα του 2025.

Αναμένεται με ενδιαφέρον η πλήρης αποκάλυψη των χαρακτηριστικών και των τιμών στις 26 Νοεμβρίου, όπου θα αποδειχθεί αν η σειρά F8 θα μπορέσει να ανταγωνιστεί δυνατές συσκευές από άλλους κατασκευαστές στην ίδια κατηγορία.