«Ο Τρομάρας» – Πρεμιέρα από την Παιδική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

Από τις δύο πρώτες παραστάσεις έγινε σαφές ότι πρόκειται για μια από τις πιο ολοκληρωμένες και ουσιαστικές παιδικές παραγωγές των τελευταίων ετών, η οποία απευθύνεται με σεβασμό και ευαισθησία στα παιδιά, ενώ ταυτόχρονα αγγίζει ουσιαστικά και το ενήλικο κοινό. Η παράσταση αφηγείται την ιστορία του μικρού Θανάση, που μέσα από τυχαία γεγονότα και παρεξηγήσεις ξεπερνά τους φόβους του και ανακαλύπτει τι σημαίνει αληθινό θάρρος. Με τρυφερότητα αναδεικνύει πώς η διαφορετικότητα και η ευαισθησία, συχνά παρερμηνευόμενες ως αδυναμία, κρύβουν στην πραγματικότητα δύναμη, ευφυΐα και ψυχικό σθένος. Η σκηνοθεσία του Θωμά Γκαγκά είναι λιτή και μελετημένη, ενώ συνδυάζει αφήγηση, δράση και μουσική σε ένα αρμονικό σύνολο. Η απλή και ζωντανή γλώσσα του έργου επικοινωνεί άμεσα με τα παιδιά, διατηρώντας τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας.

Οι ερμηνείες είναι συνολικά εξαιρετικές. Ο Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος δίνει έναν Τρομάρα τρυφερό, αληθινό και βαθιά ανθρώπινο, κερδίζοντας τη συμπάθεια του κοινού από την πρώτη στιγμή. Οι Γιάννης Κοτσαρίνης και Άρης Τσαμπαλίκας ενσαρκώνουν με σαφήνεια τους χαρακτήρες που μεταφέρουν τις δικές τους φοβίες και ανασφάλειες πάνω στον ήρωα, ενώ η Γιώτα Μηλίτση, στον ρόλο της αφηγήτριας, λειτουργεί υποδειγματικά ως ένας «φύλακας άγγελος» του Θανάση, προσδίδοντας ζεστασιά και ποιητικότητα στην παράσταση.

Ο φωτισμός προσδίδει ζεστασιά και ένταση σε κάθε σκηνή, χωρίς να αποσπά την προσοχή από τους ήρωες. Τα σκηνικά και τα κοστούμια της Τότας Πρίτσα, η μουσική του Φίλιππου Σαραντόπουλου και η κίνηση της Βάσιας Αναγνωστοπούλου υπηρετούν με συνέπεια τη συνολική αισθητική, δημιουργώντας έναν κόσμο απλό αλλά γεμάτο φαντασία, που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών θεατών.

Ο «Τρομάρας» είναι μια παράσταση που δείχνει στα παιδιά και στους μεγάλους ότι ο φόβος δεν είναι ντροπή, η διαφορετικότητα είναι πλεονέκτημα και η ενσυναίσθηση αξία που πρέπει να καλλιεργούμε από νωρίς. Ενα έργο για όλες τις ηλικίες που αξίζει να το δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι.



* Η παιδική σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας συνεχίζει τις παραστάσεις τις Κυριακές 28/12, 4/1 και 11/1 στις 11 π.μ. και οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία πρωινές ώρες, από Τρίτη έως Παρασκευή, έως το τέλος Μαρτίου. Εισιτήριο: 6€. Πληροφορίες: Ολυμπία Δημητρέα, 27210 82616 (εργάσιμες 9 π.μ. – 2 μ.μ.).

Κ.Δρ.