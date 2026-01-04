Poco F8 Pro: Το νέο ελκυστικό smartphone της Xiaomi (Βίντεο)

Με επεξεργαστή Snapdragon 8 Gen 3, οθόνη AMOLED 6.67 ιντσών στα 120Hz και μπαταρία 5000mAh με ταχύτητα φόρτισης 120W, το F8 Pro απευθύνεται σε power users, gamers και φανατικούς της φωτογραφίας που ψάχνουν ισορροπία απόδοσης και οικονομίας. Σε μια αγορά όπου οι τιμές εκτοξεύονται, η Xiaomi μέσω της Poco αποδεικνύει όπως αναφέρει το gazzetta ότι μπορεί να παραδώσει premium εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς, κάνοντας το ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να επενδύσουν έξυπνα σε ένα κινητό που θα διαρκέσει χρόνια.

Η "καρδιά" του Poco F8 Pro χτυπά με τον κορυφαίο Snapdragon 8 Gen 3, έναν επεξεργαστή που φέρνει επανάσταση στην καθημερινή χρήση και το gaming. Με οκταπύρηνο σχεδιασμό, GPU Adreno 750 και υποστήριξη ray tracing, πετυχαίνει scores άνω των 2 εκατομμυρίων στο AnTuTu, ξεπερνώντας αντίπαλους όπως το Galaxy S24 ή το Pixel 9 σε benchmarks. Στην πράξη, αυτό σημαίνει απρόσκοπτη πλοήγηση σε πολλαπλές εφαρμογές, editing βίντεο 4K χωρίς κολλήματα και max settings σε παιχνίδια όπως Genshin Impact ή Call of Duty Mobile στα 60+ fps. Το σύστημα ψύξης LiquidCool 4.0 με vapor chamber 5000mm διατηρεί θερμοκρασίες κάτω από 40°C ακόμα και σε παρατεταμένες συνεδρίες, αποτρέποντας throttling και προσφέροντας σταθερή απόδοση – κάτι που λείπει από πολλά mid-range. Για gamers, τα triggers haptic feedback και η λειτουργία Game Turbo ενισχύουν την εμπλοκή, ενώ η υποστήριξη Wi-Fi 7 και Bluetooth 5.4 εξασφαλίζουν χαμηλή latancy σε online sessions. Η οθόνη είναι ένας από τους δυνατούς πυλώνες του F8 Pro, με 6.67 ίντσες 1.5K AMOLED (3200x1440) και ρυθμό ανανέωσης 120Hz που κάνει κάθε swipe βελούδινο. Η φωτεινότητα φτάνει τα 3200 nits, ιδανική για χρήση σε έντονο φως ηλίου, ενώ τεχνολογίες Dolby Vision, HDR10+ και 12-bit χρώματα αποδίδουν ζωντανά χρώματα και βαθύ μαύρο σε Netflix, YouTube ή TikTok. Το Gorilla Glass Victus 2 προστατεύει από γρατζουνιές και πτώσεις, και η adaptive refresh rate εξοικονομεί μπαταρία.

Η μπαταρία 5000mAh με 120W HyperCharge φορτίζει από 0-100% σε λιγότερο από 20 λεπτά, επιτρέποντας γρήγορη επαναφορά χωρίς άγχος. Σε πραγματική χρήση, διαρκεί άνετα 7-8 ώρες screen-on time με mixed tasks (social, gaming, streaming), και έως 1.5 μέρα σε light mode. Η τεχνολογία silicon-carbon anode βελτιώνει την αντοχή με πάνω από 1000 κύκλους φόρτισης χωρίς απώλεια χωρητικότητας, κάτι σπάνιο σε αυτή την τιμή. Η κάμερα τριπλού setup (50MP κύρια με OIS, 50MP ultra-wide, 32MP telephoto 2.5x) εκπλήσσει θετικά, ειδικά για Poco standards. Το μεγάλο sensor Sony IMX906 στην κύρια φωτογραφίζει με εξαιρετική δυναμική εμβέλεια, φυσικά χρώματα και λεπτομέρειες σε χαμηλό φως χάρη σε AI νυχτερινής λήψης. Το telephoto προσφέρει πορτραίτα με bokeh και zoom χωρίς απώλειες, ενώ τα βίντεο 8K@24fps ή 4K@60fps με gyro-EIS είναι σταθερά και cinematic. Το front camera 32MP ικανοποιεί σε selfies και video calls. Αν και δεν φτάνει Pixel σε computational photography, η αξία για χρήματα είναι αξεπέραστη, ιδανική για social media content creators ή ταξιδιώτες. Σχεδιαστικά, το F8 Pro έρχεται σε μαύρο, λευκό και πράσινο με στεγανότητα IP68, αλουμινένιο frame και matte πλάτη. Το βάρος των 210 γραμμαρίων και το πάχος των 8.4mm το κάνουν άνετο, ενώ τα stereo Dolby Atmos ηχεία με Hi-Res Audio ανεβάζουν επίπεδο στα multimedia. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το HyperOS 2 βασισμένο σε Android 15 φέρνει smooth UI, AI features όπως circle-to-search και multitasking, με 4 χρόνια updates OS και 5 χρόνια security patches – δέσμευση που εγγυάται μακροζωία.

