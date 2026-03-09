Μεσσηνία: Νεκρός 52χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στο Δώριο

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 52χρονο μοτοσικλετιστή σημειώθηκε χθες στην εθνική οδό Τσακώνας – Καλού Νερού, στο ύψος του Δωρίου.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής αυτοκίνητο που οδηγούσε 67χρονος συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 52χρονος από το Μελιγαλά, στο 16ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με τον 52χρονο να τραυματίζεται πολύ σοβαρά και να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που δεν τραυματίστηκε, συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ στη σορό του 52χρονου παραγγέλθηκε να γίνει νεκροψία – νεκροτομή.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.