Viral βίντεο από το Παρίσι την ώρα της αλλαγής του χρόνου - Όλοι τραβούν βίντεο, κανείς δεν έζησε τη στιγμή

Ντόπιοι και τουρίστες απόλαυσαν την αλλαγή της χρονιάς με Djs και καλλιτέχνες καθώς και μια τεράστια επίδειξη πυροτεχνημάτων τα μεσάνυχτα πάνω από την Αψίδα του Θριάμβου, η οποία φωτίστηκε με εικόνες με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν φέτος στη γαλλική πρωτεύουσα.

Καθώς το ρολόι χτυπούσε μεσάνυχτα για την Πρωτοχρονιά του 2024, ένα μαγευτικό θέαμα πυροτεχνημάτων φώτισε τον παρισινό ουρανό. Ωστόσο, αντί το πλήθος του κόσμου να παρακολουθεί αυτό το θέαμα, όλοι ήταν κολλημένοι στις οθόνες των κινητών τους, αποτυπώνοντας τη στιγμή αυτή, αναφέρει το iefimerida.

Το viral βίντεο από την στιγμή της αλλαγής του χρόνου στο Παρίσι

Το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει χιλιάδες ανθρώπους με την προσοχή τους στραμμένη στο να εξασφαλίσουν πως τα smatphones τους θα πιάσουν την τέλεια λήψη των πυροτεχνημάτων.

I normally don’t think much of these pictures showing people on smartphones but this video from last night in Paris is pretty wild.



