Ξεκίνησε η αποστολή των πρώτων SMS για την αξιολόγηση ογκολογικών και παιδιατρικών ασθενών

Έναν χρόνο μετά την έναρξη της αξιολόγησης της εμπειρίας των ασθενών στα γενικά νοσοκομεία του ΕΣΥ, το υπουργείο Υγείας επεκτείνει τη δράση και στα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία.

Η διαδικασία ξεκίνησε την Πέμπτη 30 Ιουλίου με την αποστολή των πρώτων μηνυμάτων. Ειδικότερα, εστάλησαν τα πρώτα 42 SMS σε ογκολογικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, σηματοδοτώντας την έναρξη της σταδιακής εφαρμογής του προγράμματος στα ογκολογικά νοσοκομεία. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη φάσεις, που αφορούν τους ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε συστηματικές θεραπείες και ακτινοθεραπεία.

Την ίδια ημέρα απεστάλησαν και 370 SMS σε γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες παιδιατρικών ασθενών ηλικίας έως 16 ετών, οι οποίοι, πέντε ημέρες μετά το εξιτήριο των παιδιών τους, καλούνται να συμπληρώσουν ανώνυμα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για την εμπειρία νοσηλείας.

Στόχος των ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων για ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς είναι η διασφάλιση αξιόπιστων δεδομένων για τη συνολική εμπειρία των ασθενών από την παρεχόμενη φροντίδα, τονίζει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Στην ηλεκτρονική αξιολόγηση, που λειτουργεί από τις 14 Ιουλίου 2025 στα γενικά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία του ΕΣΥ, συμμετέχουν 114 νοσοκομεία και 706 κλινικές.

Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί περίπου 500.000 SMS σε ασθενείς, ενώ έχουν συμπληρωθεί περισσότερα από 75.000 ερωτηματολόγια, με τον γενικό μέσο όρο ικανοποίησης να διαμορφώνεται στο 4,09 με άριστα το 5. Τα συχνότερα ζητήματα που αναδεικνύουν οι πολίτες μέσω της αξιολόγησης αφορούν τη σίτιση, την καθαριότητα, την επικοινωνία με το προσωπικό και την ενημέρωση μετά το εξιτήριο. Σύμφωνα με την κ. Βιλδιρίδη, όπου εντοπίζονται προβλήματα υλοποιούνται διορθωτικές παρεμβάσεις από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, η πορεία των οποίων παρακολουθείται συστηματικά.

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας έχει ζητήσει από τις διοικήσεις των νοσοκομείων να καταρτίζουν ετήσια έκθεση πεπραγμένων, στην οποία θα αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης, καθώς και η αποτελεσματικότητά τους στη βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών.

Ακολουθεί η συνέντευξη της ΓΓ του υπουργείου Υγείας Λ.Βιλδιρίδη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τη δημοσιογράφο Έφη Φουσέκη

Ερ: Πώς θα λειτουργεί στην πράξη η αξιολόγηση στα παιδιατρικά νοσοκομεία; Πώς θα συμμετέχουν οι γονείς ή κηδεμόνες και ποια θα είναι τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας;

Απ: Η αξιολόγηση της εμπειρίας νοσηλείας των παιδιατρικών ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ αφορά παιδιά έως 16 ετών, με βασική προϋπόθεση ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας να έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση για το παιδί.

Πέντε ημέρες μετά το εξιτήριο αποστέλλεται SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, ο οποίος δηλώθηκε κατά την ενεργοποίησή της, με έναν μοναδικό σύνδεσμο για την ανώνυμη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου από τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού, ο οποίος παραμένει ενεργός για 14 ημέρες. Κατά την πρώτη ημέρα λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, την Πέμπτη 30 Ιουλίου, εστάλησαν 370 SMS και αναμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα.

Το ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 37 κύριες ερωτήσεις και 10 υποερωτήσεις, και όπως ήδη εφαρμόζεται για τους ενήλικες ασθενείς, καλύπτει όλες τις βασικές διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, όπως η προσβασιμότητα, η επικοινωνία με το προσωπικό, ο συντονισμός της φροντίδας, η καθαριότητα και η σίτιση. Η σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την αξιολόγηση των ενηλίκων είναι ότι λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της παιδιατρικής φροντίδας.

Ειδικότερα, αποτυπώνει τόσο την εμπειρία του παιδιού όσο και την εμπειρία της οικογένειας, αναγνωρίζοντας ότι η ποιότητα της παιδιατρικής φροντίδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενεργό υποστήριξη και συμμετοχή της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία. Ενδεικτικά, αξιολογείται κατά πόσο οι επαγγελματίες υγείας παρείχαν κατανοητές πληροφορίες και διασφάλισαν τη συμμετοχή του ίδιου του παιδιού στη φροντίδα του και η φιλικότητα του περιβάλλοντος νοσηλείας τόσο για το παιδί όσο και τον γονέα ή κηδεμόνα.

Ερ: Τι προβλέπει η αξιολόγηση για τους ογκολογικούς ασθενείς;

Απ: Η ογκολογική φροντίδα αποτελεί έναν ιδιαίτερα σύνθετο τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς περιλαμβάνει διαφορετικές θεραπευτικές διαδρομές, αυξημένες ανάγκες υποστήριξης και συνεχή παρακολούθηση. Για τον λόγο αυτόν στον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνεται η ανάπτυξη τριών ερωτηματολογίων PREMs (Patient Reported Experience Measures), τα οποία αντιστοιχούν στις βασικές θεραπευτικές διαδρομές του ογκολογικού ασθενή: χειρουργική αντιμετώπιση, φαρμακευτική θεραπεία και ακτινοθεραπεία.

Το ειδικό ερωτηματολόγιο πέρα από τους γενικούς δείκτες ποιότητας, δίνει έμφαση σε κρίσιμες παραμέτρους της ογκολογικής φροντίδας, όπως η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας, η παροχή υποστήριξης και η συνέχεια της φροντίδας.

Τα αποτελέσματα θα αξιοποιούνται από τις Διοικήσεις των νοσοκομείων για τη βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας και περίθαλψης, μέσω στοχευμένων ενεργειών, σαφώς σε άμεση συνεργασία με τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και το Υπουργείο Υγείας. Όλες οι παρεμβάσεις που θα υλοποιούνται θα αποτυπώνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων, με στόχο την παρακολούθηση της προόδου, αλλά και την ανάδειξη καλών πρακτικών.

Ερ: Πώς θα εξελιχθεί η εφαρμογή του συστήματος και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των επόμενων φάσεων;

Απ: Η αξιολόγηση της εμπειρίας των ογκολογικών ασθενών υλοποιείται σταδιακά, ώστε κάθε βήμα της επέκτασής της να βασίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα που αποτυπώνουν με ακρίβεια τη θεραπευτική διαδρομή των ασθενών.

Η πρώτη φάση έχει ήδη ξεκινήσει. Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε η έναρξη της διαδικασίας με την αποστολή των πρώτων 42 SMS σε ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση. Η συγκεκριμένη ομάδα επιλέχθηκε πρώτη, καθώς αποτελεί την τεχνικά απλούστερη περίπτωση, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της θεραπευτικής διαδρομής προσδιορίζεται με σαφήνεια μέσω του εξιτηρίου.

Η δεύτερη φάση αφορά στους ασθενείς που λαμβάνουν συστηματικές θεραπείες, όπως η χημειοθεραπεία, και προγραμματίζεται να ξεκινήσει έως το τέλος του 2026. Η υλοποίησή της προϋποθέτει την ένταξη των ασθενών σε θεραπευτικά πρωτόκολλα, ώστε να είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός της ολοκλήρωσης ενός θεραπευτικού κύκλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια της θεραπείας δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με την εξέλιξη της νόσου και τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Η τρίτη φάση της αξιολόγησης αφορά στους ασθενείς, οι οποίοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία και προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Τόσο το δεύτερο όσο και το τρίτο στάδιο της επέκτασης βασίζονται στη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Ογκολογικών Ασθενών, το οποίο τέθηκε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στις 30 Ιουνίου 2026. Το σύστημα αυτό παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα για τον ασφαλή προσδιορισμό του κατάλληλου χρονικού σημείου αξιολόγησης της εμπειρίας των ασθενών.

Ερ: Η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας από τους ασθενείς ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έναν χρόνο μετά επεκτείνεται σε νέες ομάδες ασθενών. Από ποια πηγή θα χρηματοδοτηθεί η συνέχιση και η επέκταση της δράσης;

Απ: Η επέκταση της αξιολόγησης σε ειδικές ομάδες ασθενών, έναν χρόνο μετά, δεν αποτελεί προϊόν καθυστέρησης, αλλά συνειδητή επιλογή του Υπουργείου Υγείας. Η αξία ενός συστήματος αξιολόγησης δεν κρίνεται από την ταχύτητα εφαρμογής του, αλλά από την ποιότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων που αυτό παράγει.

Από την έναρξη της διαδικασίας, τον Ιούλιο του 2025, προτεραιότητα αποτέλεσαν αφενός η δημιουργία μιας αξιόπιστης ψηφιακής υποδομής και αφετέρου η ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων αξιολόγησης για τις διαφορετικές ομάδες ασθενών. Η διεθνής εμπειρία από τα PREMs καταδεικνύει ότι η εμπειρία ενός ενήλικου ασθενούς δεν μπορεί να αποτυπωθεί με τον ίδιο τρόπο όπως ενός παιδιού ή ενός ογκολογικού ασθενούς. Για τον λόγο αυτόν αναπτύχθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια, τα οποία σχεδιάστηκαν σε στενή συνεργασία με εκπροσώπους των ασθενών, την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και εμπειρίες κάθε ομάδας.

Το έργο αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η συνέχισή του, καθώς και το λειτουργικό κόστος της αποστολής των SMS, θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά του.

Ερ: Πώς θα διασφαλιστεί ότι τα ευρήματα της αξιολόγησης θα οδηγούν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις και δεν θα παραμείνουν απλώς στατιστικά δεδομένα; Τι δείχνουν τα μέχρι σήμερα στοιχεία από την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας από τους ασθενείς και πως τα έχετε αξιοποιήσει;

Απ: Η αξιολόγηση σχεδιάστηκε εξαρχής ως μηχανισμός βελτίωσης και όχι ως απλή συλλογή δεδομένων. Το Υπουργείο Υγείας, οι Υγειονομικές Περιφέρειες και οι διοικήσεις των νοσοκομείων έχουν διακριτούς ρόλους στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, δημιουργώντας ένα σύστημα λογοδοσίας και συνεχούς ανατροφοδότησης.

Τα πρώτα αποτελέσματα αξιοποιούνται ήδη για τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων. Βέβαια, η ουσιαστική αξία του εργαλείου θα αναδειχθεί μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση των δεικτών στον χρόνο και τις Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων, οι οποίες θα αποτυπώνουν τις επιδόσεις ανά νοσοκομείο και ανά κλινική, αλλά και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και τον αντίκτυπό τους στη βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών.

Στόχος μας είναι η φωνή των ασθενών να αποτελέσει σταθερό εργαλείο λήψης αποφάσεων για ένα πιο ποιοτικό, αποτελεσματικό και ανθρωποκεντρικό ΕΣΥ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ