Δένδιας: Στεκόμαστε απέναντι σε όσους αγνοούν την υπέρτατη αξία, τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής

«Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας σε κάθε γωνιά του κόσμου». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, για την διεθνή ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας.