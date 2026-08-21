Δένδιας: Στεκόμαστε απέναντι σε όσους αγνοούν την υπέρτατη αξία, τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής

«Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών τους και απέναντι σε όσους αγνοούν την υπέρτατη αξία, τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής», κατέληξε ο κ. Δένδιας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας σε κάθε γωνιά του κόσμου». Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, για την διεθνή ημέρα μνήμης και τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας.
«Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών τους και απέναντι σε όσους αγνοούν την υπέρτατη αξία, τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής», κατέληξε ο κ. Δένδιας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ