Χασισοφυτεία στον Ταΰγετο: Ταυτοποιήθηκαν δύο Αλβανοί καλλιεργητές

Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν για την τεράστια... ορφανή χασισοφυτεία με τα 1.828 δενδρύλλια που είχε ανακαλυφθεί στις 29 Ιουλίου σε δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Σπάρτης, στον Ταΰγετο.

Πρόκειται για δύο Αλβανούς, ηλικίας 35 και 32 ετών, των οποίων βρέθηκαν αποτυπώματα σε αντικείμενα και στις σκηνές που είχαν στήσει στην περιοχή.

Η αστυνομική έρευνα έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης που ταυτοποίησαν τα στοιχεία των δύο αλλοδαπών καλλιεργητών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λακωνίας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.