Απόπειρες κλοπής από Ρομά σε γειτονιές της Καλαμάτας

Ειδικότερα ύστερα από αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας προέκυψε ότι ένας 40χρονος Ρομά είναι αυτός που την Παρασκευή διέρρηξε μονοκατοικία στην οδό Κορώνης και προσπάθησε να κλέψει χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Παράλληλα το απόγευμα του Σαββάτου αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας συνέλαβαν έναν 27χρονο Ρομά, γιατί όπως προέκυψε από την προανάκριση το πρωί της ίδιας μέρας μαζί με έναν 21χρονο συνεργό, που αναζητείται, μπήκαν στον περιβάλλοντα χώρο μονοκατοικίας στην οδό Λακωνικής με σκοπό την κλοπή. Εγιναν όμως αντιληπτοί και τράπηκαν σε φυγή.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.