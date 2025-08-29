Καλαμάτα: Σοβαρό επεισόδιο για προσωπικές διαφορές - 10 συλλήψεις!

Σοβαρό επεισόδιο με πρόκληση φθορών σε αυτοκίνητο και εξύβριση λόγω προσωπικών διαφορών σημειώθηκε την Τετάρτη στην Καλαμάτα.

Ειδικότερα μία 41χρονη συνοδευόμενη από έναν 18χρονο, έναν 17χρονο, έναν 16χρονο και δύο 15χρονους πήγαν έξω από το σπίτι 41χρονου στην Καλαμάτα και κάτω από άγνωστες συνθήκες τον εξύβρισαν και έσπασαν το παρμπρίζ του αυτοκινήτου του με ρόπαλο.

Ο 41χρονος κατήγγειλε άμεσα την επίθεση στην Αστυνομία και οι δράστες εντοπίστηκαν μετά από λίγο να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο με οδηγό τον έναν 15χρονο και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Καλαμάτας.

Ακολούθησε έρευνα στο αυτοκίνητο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το ρόπαλο και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς με λάμα μήκους 7 εκατοστών.

Πέρα από τον 15χρονο οδηγό, που φυσικά οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης προέκυψε ότι και ο έτερος 15χρονος δεν είχε εκδώσει αστυνομική ταυτότητα ως όφειλε. Εκτός από τους φερόμενους ως δράστες συνελήφθησαν ένας 46χρονος, ένας 51χρονος, μία 43χρονη και μία 51χρονη ως γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας τους.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.