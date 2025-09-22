Το Ισραήλ επιχειρεί να μπλοκάρει ψηφοφορία στην UEFA για τον αποκλεισμό του

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η UEFA ιδίως εξαιτίας της πίεσης από το Κατάρ, προκειμένου να αποβάλει το Ισραήλ από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις της, λόγω της γενοκτονίας στη Γάζα.

Σήμερα Τρίτη αναμένεται να συνεδριάσει, εκτός απροόπτου, η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, στην οποία θα τεθεί επί τάπητος το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ισραηλινών ομάδων από τις διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Αν η UEFΑ προχωρήσει στον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ, ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Τετάρτη θα ακυρωθεί.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η απόφαση της UEFA δεν θα είναι αρκετή για να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της, καθώς θα πρέπει να επικυρωθεί από τη FIFA. Και η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου δεν είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι ο αποκλεισμός συλλόγων και εθνικών ομάδων είναι η σωστή απόφαση σε αυτή τη συγκυρία.

Ωστόσο, ενδεχόμενος αποκλεισμός από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία αναμένεται πυροδοτήσει εξελίξεις και σε άλλα αθλήματα.

Υπό ασφυκτική πίεση η UEFA – Μπλόκο επιχειρεί το Ισραήλ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Ισραήλ, την ίδια ώρα που η UEFA βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, Ισραηλινοί αξιωματούχοι καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αποκλεισμού.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Israel Hayom και του τηλεοπτικού καναλιού Channel 12, πίσω από την πίεση που ασκείται στην UEFA βρίσκεται το Κατάρ, ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες της UEFA. Εφόσον τελικά η ψηφοφορία λάβει σάρκα και οστά, τα εν λόγω ρεπορτάζ θεωρούν βέβαιο ότι η πρόταση θα εγκριθεί, καθώς μόνο δύο ή τρεις από τις 20 χώρες με δικαίωμα ψήφου εκφράζουν σταθερή αντίθεση στον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Η Ισραηλινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εργάζεται «νυχθημερόν», όπως γράφει η Israel Hayom, επιστρατεύοντας συμμάχους τόσο στον αθλητικό όσο και στον διπλωματικό χώρο για να μπλοκάρει την πρωτοβουλία. «Δουλεύουμε σε όλα τα μέτωπα» δήλωσε ανώτερο στέλεχος της IFA στην εφημερίδα, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αξιωματούχοι στην Ιερουσαλήμ πιστεύουν ότι φιλικές χώρες, όπως η Γερμανία και η Ουγγαρία, θα αγωνιστούν για να εμποδίσουν την ψηφοφορία.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της UEFA, η επόμενη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου έχει οριστεί για τις 3 Δεκεμβρίου, όχι αυτήν την εβδομάδα και μένει να φανεί τι μέλλει γενέσθαι.

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στο Ισραήλ και ο αποκλεισμός από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα αποτελούσε «τεράστιο πλήγμα για το ισραηλινό ποδόσφαιρο» και θα ακολουθούνταν από παρόμοιες αποφάσεις και σε άλλα αθλήματα, σύμφωνα με τον Shlomi Barzel, επικεφαλής επικοινωνίας της IFA.

Η παγκόσμια αντίδραση κατά του Ισραήλ για το ανθρωπιστικό κόστος του πολέμου στη Γάζα έχει εξαπλωθεί στους χώρους του αθλητισμού και του πολιτισμού. Οι επικριτές του Ισραήλ λένε ότι θα πρέπει να αποκλειστεί από διεθνή τουρνουά, όπως ακριβώς συνέβη με τη Ρωσία μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Παράλληλα, η UEFA ανάρτησε ένα τεράστιο πανό με το μήνυμα «Stop killing children — stop killing civilians» στην αρχή του τελικού του Σούπερ Καπ τον περασμένο μήνα, παραβιάζοντας τους δικούς της κανονισμούς, οι οποίοι απαγορεύουν την προβολή πολιτικών, ιδεολογικών και θρησκευτικών μηνυμάτων στα γήπεδα πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τους αγώνες.

Πηγή: www.news247.gr