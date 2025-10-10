Μεσσηνία: Νεκρή 65χρονη πεζή σε τροχαίο στον δρόμο Αγίου Ανδρέα - Λογγάς

Μία 65χρονη γυναίκα από την Λογγά έχασε τη ζωή της το βράδυ της Πέμπτης όταν παρασύρθηκε από αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 69χρονος στον Αγιο Ανδρέα.

Ειδικότερα λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Πέμπτης η 65χρονη περπατούσε στην επαρχιακή οδό Λογγάς – Αγιος Ανδρέας κοντά στο νεκροταφείο του χωριού, όταν ένας 69χρονος κάτοικος κι αυτός Λογγάς, την παρέσυρε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Λογγάς και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όμως ήταν ήδη αργά μιας και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο 69χρονος σοκαρισμένος ανέφερε πως τον τύφλωσαν τα φώτα από απέναντι αυτοκίνητο και δεν είδε την 65χρονη που κινούνταν πεζή.

Στη σορό της άτυχης 65χρονης θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, ενώ ο 69χρονος συνελήφθη για την πρόκληση του δυστυχήματος.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κορώνης, για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Κ.Ηλ.