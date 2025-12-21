Δίωρος συμβολικός αποκλεισμός στα Καλάβρυτα από τους αγρότες

Σε δίωρο συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου των Καλαβρύτων προχώρησαν οι αγρότες της περιοχής, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Οι αγρότες συναντήθηκαν αρχικά μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό του οδοντωτού και στη συνέχεια έκαναν μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το ύψος της Κερπινής, περίπου τρία χιλιόμετρα έξω από τα Καλάβρυτα, όπου και έστησαν μπλόκο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων εξυπηρετείται μέσω παράκαμψης στη θέση «Αυλές», τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο από την πόλη, καθώς τα Καλάβρυτα παρουσιάζουν αυξημένη επισκεψιμότητα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Όπως ανέφεραν νέοι αγρότες που συμμετέχουν στην κινητοποίηση, οι πολιτικές που ακολουθούνται οδηγούν, όπως υποστηρίζουν, στην εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα, γεγονός που τους ωθεί να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες και τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να εκφράσουν τις θέσεις τους και να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους.

Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει και η περιμετρική οδός Πατρών, με τους αγρότες να προγραμματίζουν νέα συνέλευση αύριο στην παράκαμψη της πόλης. Σύμφωνα με τις προθέσεις τους, την Τρίτη και την Τετάρτη θα δοθεί σε κυκλοφορία μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, προς Πύργο και προς Αθήνα αντίστοιχα, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. Όπως δήλωσε μέλος της συντονιστικής επιτροπής του αγώνα, Δημήτρης Στέργιος, η διέλευση θα επιτρέπεται αυστηρά μόνο για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και όχι για τα φορτηγά.

Πηγή: ertnews.gr