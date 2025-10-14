Μεσσηνία: Νεαροί από την Κορώνη διακινούσαν κοκαΐνη και χασίς - Συνολικά 15 συλλήψεις

Πρόκειται για μια ακόμη επιτυχία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, μιας και στην υπόθεση περιλαμβάνονται ανήλικοι διακινητές, αλλά και χρήστες στην Κορώνη και στα γύρω χωριά. Ειδικότερα συνελήφθησαν 5 άτομα, ένας 22χρονος, ένας 21χρονος, ένας 31χρονος, ένας 18χρονος που μόλις ενηλικιώθηκε και μία 16χρονη. Πρόκειται για κατοίκους Κορώνης, Νέας Κορώνης, Χαρακοπιού, Βασιλιτσίου και Λογγά, οι οποίοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση και διακινούσαν ποσότητες κοκαΐνης και χασίς σε τοξικομανείς της περιοχής εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες.

Υστερα από αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, προέκυψε ότι, τουλάχιστον από τα μέσα Μαΐου, ο 22χρονος προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από τον 21χρονο, αλλά και από άγνωστες πηγές και στη συνέχεια, με αυτοκίνητο μετέβαινε σε χώρους εργασίας ή σε προκαθορισμένα σημεία (χώρους πάρκινγκ) και προμήθευε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Αυτό που προκύπτει είναι πως τα τρία μεγαλύτερα ηλικιακά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ως «βαποράκια» τον 18χρονο και την 16χρονη για να πλασάρουν ναρκωτικά σε άτομα κυρίως της ηλικίας τους τόσο στην Κορώνη όσο και στην ευρύτερη περιοχή.

Το πελατολόγιο τους ήταν αρκετά μεγάλο και περιελάμβανε και τουρίστες, μιας και μιλάμε για μία κατ' εξοχήν τουριστική περιοχή που έχει μεγάλη επισκεψιμότητα ειδικά τη θερινή περίοδο.

Οι συλληφθέντες μάλιστα προκειμένου να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες της αστυνομίας λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα μη δηλωμένα και διαδικτυακές εφαρμογές και συνεννοούνταν από εκεί για τη διακίνηση των ναρκωτικών που γίνονταν τα ξημερώματα.

Κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά

Ειχαν μάλιστα και κωδικοποιημένες εκφράσεις για να μη γίνεται γνωστή η παράνομη δραστηριότητα τους.... Τη συνάντηση με τοξικομανείς την έλεγαν ή την έγραφαν σε εφαρμογές «έξοδο για καφέ»,

ή «πάω μια βόλτα» και για την πώληση ναρκωτικών έλεγαν «θέλω μια μπλούζα», «θέλω 3 μπύρες» ή «θέλω 5 καπέλα»!

Οι πέντε νεαροί πωλούσαν προς 7 με 10 ευρώ το γραμμάριο χασίς και προς 80 με 100 ευρώ το ένα γραμμάριο κοκαΐνης.

Αξίζει να σημειωθεί πως συνήθως οι συναντήσεις και η παράδοση των ναρκωτικών δεν γινόταν χέρι με χέρι, αλλά πήγαιναν ο 18χρονος και η 16χρονη τα έκρυβαν σε προκαθορισμένα σημεία και από εκεί τα έπαιρναν οι τοξικομανείς.

Για την ίδια υπόθεση, συνελήφθησαν άλλα 10 άτομα, ηλικίας από 21 μέχρι 60 ετών που συνεργαζόντουσαν σαν... περιφερειακά μέλη της οργάνωσης. Οι δυο εκ των δέκα, είναι οι γονείς της 16χρονης, με την μητέρα να συλλαμβάνεται για παραμέληση της εποπτείας της και ο πατέρας επίσης για παραμέληση και περί όπλων.

Παράλληλα στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 24 χρήστες, εκ των οποίων οι 6 είναι ανήλικοι.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Δευτέρας,

ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κορώνης και στο Παγκράτι (τόπος κατοικίας του 21χρονου), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών

της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, με τη συνδρομή αστυνομικών των Ο.Π.Κ.Ε. Μεσσηνίας και Αρκαδίας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, καθώς και διαφόρων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν έρευνες σε σπίτια, αποθήκες, αγροκτήματα και οχήματα των συλληφθέντων καθώς και σε υπαίθριους χώρους σε Κορώνη, Νέα Κορώνη, Βασιλίτσι, Χαρακοπιό και Λογγά.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 566,2 γραμμάρια χασίς, ένα ναρκωτικό δισκίο, ένα τσιγαριλίκι κάνναβης, μία ζυγαριά ακριβείας, μία αστυνομική ράβδος, ένα ξύλινο ρόπαλο, σύνεργα διακίνησης και συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών, 5 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 1.960 ευρώ ως προερχόμενο από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και δύο δίκυκλες μοτοσικλέτας και ένα όχημα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Παράλληλα σε έρευνα που έγιναν στα σπίτια των 10 ατόμων που συνεργάζονταν με την εγκληματική οργάνωση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 113,7 γραμμάρια χασίς, 36 ναρκωτικά δισκία, σπόροι κάνναβης, 4 αεροβόλα πιστόλια, δύο σουγιάδες, μία βαλλίστρα με δύο βέλη, 2 σπαθιά, 2 στιλέτα, ένα κυνηγετικό όπλο και το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα και ναρκωτικά, ενώ η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.