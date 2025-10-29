Μειωμένες οι κλήσεις για κράνος στη Μεσσηνία

Αισθητά μειωμένες είναι οι κλήσεις για μη χρήση κράνους τις τελευταίες εβδομάδες τόσο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όσο και στη Μεσσηνία ειδικότερα.

Την περασμένη εβδομάδα από 20 έως 26 Οκτωβρίου στους πέντε νομούς της Περιφέρειας έγιναν 1.283 έλεγχοι από την Τροχαία και βεβαιώθηκαν συνολικά 70 παραβάσεις (50 σε οδηγούς δικύκλων, 10 σε οδηγούς πατινιών και 10 σε συνεπιβάτες).

Στη Μεσσηνία 19 οδηγοί βρέθηκαν να οδηγούν δίχως κράνος και ένας συνεπιβάτης, σε σύνολο 461 ελέγχων σε μία εβδομάδα.

Στην Κορινθία βεβαιώθηκαν 23 παραβάσεις, στην Αργολίδα 12, στην Αρκαδία 12 και μόνο δίχως οδηγοί δίχως κράνος δέχθηκαν κλήση στη Λακωνία.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ η μη χρήση κράνους από τον οδηγό δικύκλων επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 30 ημέρες, ενώ σε περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

Κ.Ηλ.