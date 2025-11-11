29 κλήσεις σε οδηγούς χωρίς κράνος στη Μεσσηνία

Αλλοι 29 οδηγοί δικύκλων δέχθηκαν κλήση για μη χρήση κράνους την περασμένη εβδομάδα στη Μεσσηνία και θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα κυκλοφορίας για έναν μήνα.

Συνολικά στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου από 3 έως 9 Νοεμβρίου έγιναν

1.331 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους και βεβαιώθηκαν συνολικά 74 παραβάσεις (69 σε οδηγούς και 5 σε συνεπιβάτες).

Οι περισσότεροι έλεγχοι, 453 τον αριθμό έγιναν στους δρόμους της Μεσσηνίας με 29 οδηγούς να δέχονται κλήση επειδή δεν φορούσαν κράνος κατά τον έλεγχο.

Στην Κορινθία βεβαιώθηκαν 16 κλήσεις, στην Αργολίδα 15, στην Αρκαδία 9 και στη Λακωνία 5.

Κ.Ηλ.