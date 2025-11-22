Μεσσήνη: Παρίστανε τον υπάλληλο της ΔΕΗ και εξαπάτησε 46χρονη

Σαν υπάλληλος της ΔΕΗ παρουσιάστηκε ένας 23χρονος Ρομά σε μία 46χρονη στη Μεσσήνη πείθοντάς τη μάλιστα να βάλει σε μία λεκάνη και να του παραδώσει για λόγους… ασφαλείας το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ και κοσμήματα. Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα του γνωστού πλέον κόλπου των απατεώνων ήταν όμως αργά.

Κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία και την επόμενη ημέρα συνελήφθη εντός του αυτοφώρου στην Καλαμάτα από αστυνομικούς της τοπικής Ασφάλειας.

ΕΙΧΕ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΧΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ

Εν τω μεταξύ σε έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί σε 36χρονο Αιγύπτιο στην Καλαμάτα βρήκαν και κατέσχεσαν 18,9 γραμμάρια χασίς και 41 αναβολικά χάπια.

Εξάλλου σε ξεχωριστές μεταξύ τους περιπτώσεις αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 49χρονο Ισπανό στη Μεσσήνη με 10,2 γραμ. χασίς, έναν 21χρονο στο Αριοχώρι με 2,2 γραμ. χασίς και έναν 23χρονο στην Καλαμάτα με 1,5 γραμ. χασίς.

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Στο πλαίσιο αντίστοιχης αστυνομικής επιχείρησης αστυνομικοί εντόπισαν έναν 23χρονο στο Ασπρόχωμα, ο οποίος όπως προέκυψε είχε στο αυτοκίνητό του μία πτυσσόμενη ράβδο μήκους 42 εκατοστών.

Παράλληλα αστυνομική της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κλήθηκαν από υπαλλήλους του καταστήματος «Zara», καθώς μία 31χρονη από την Αλβανία προσπάθησε να διαφύγει από το κατάστημα έχοντας στην τσάντα της ρούχα συνολικής αξίας 43,8 ευρώ, τα οποία δεν είχε πληρώσει.

Τέλος έπειτα από ελέγχους που έγιναν στο πλαίσιο της προαναφερθείσας επιχείρησης αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 15χρονο Ρομά που δεν είχε εκδώσει αστυνομική ταυτότητα, καθώς και έναν ανυπότακτο.