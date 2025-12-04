Επαιζαν «φρουτάκια» σε ίντερνετ καφέ στην Καλαμάτα – 3 συλλήψεις

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν αστυνομικοί ύστερα τον έλεγχο που έκαναν σε κατάστημα στο κέντρο της Καλαμάτας, καθώς αποκαλύφθηκε πως οι πελάτες έπαιζαν παράνομα «φρουτάκια».

Πρόκειται για ένα ίντερνετ καφέ, στο οποίο συνελήφθησαν ο 44χρονος ιδιοκτήτης, μια 35χρονη εργαζόμενη και ένας 38χρονος Αλβανός που έπαιζε το παράνομο τυχερό παιχνίδι διαδικτυακά,

ενώ κατασχέθηκαν εννέα ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο.

Ολα έγιναν προχθές το μεσημέρι όταν αστυνομικός προσποιούμενος τον πελάτη, μπήκε στο κατάστημα μιας και υπήρχαν πληροφορίες στην Αστυνομία πως στο εν λόγω χώρο πελάτες παίζουν «φρουτάκια» και είχε τεθεί το τελευταίο διάστημα υπό διακριτική παρακολούθηση.

Αμεσα εντοπίστηκε ο 38χρονος πελάτης που έπαιζε «φρουτάκια» μέσω υπολογιστή, ενώ μετά την είσοδο κι άλλων αστυνομικών στο ίντερνετ καφέ, διαπιστώθηκε πως η 35χρονη εργαζόμενη παρέμβαινε ηλεκτρονικά, αλλάζοντας το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών, προς χρήση των πελατών, ως δήθεν υπολογιστές με απλή πρόσβαση σε εν γένει ιστοσελίδες του διαδικτύου.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για ρύθμιση της αγοράς παιγνίων.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

