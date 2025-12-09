Eκλεψαν τάματα από τον Αγιο Δημήτριο Αρκάδων

Ιερόσυλοι παραβίασαν την πλαϊνή πόρτα στη νότια πλευρά στον Αγιο Δημήτριο Αρκάδων επί της οδού Λακωνικής και αφαίρεσαν από τις εικόνες αγίων χρυσά και ασημένια τάματα (σταυρούς, δαχτυλίδια, αλυσίδες κ.α.) μεγάλης χρηματικής αξίας.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή το πρωί του Σαββάτου, εορτή του Αγίου Νικολάου, όταν ο επίτροπος του ναού άνοιξε την εκκλησία για τη θεία λειτουργία και είδε πως η πλαϊνή πόρτα είχε παραβιαστεί και πως έλειπαν πολλά τάματα που είχαν αφήσει πιστοί στις εικόνες.

Αμεσα ενημέρωσε τον ιερέα του ναού και τηλεφωνικά την Ασφάλεια Καλαμάτας, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο σημείο, όπου πήραν αποτυπώματα και καταθέσεις και μέσω βιντεοληπτικού υλικού από τα γύρω καταστήματα προσπαθούν να φτάσουν στην ταυτότητα και τη σύλληψη των δραστών.

Κ.Ηλ.