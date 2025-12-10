748 παραβάσεις πανελλαδικά για μη χρήση κράνους σε μια εβδομάδα

Συνεχίστηκαν για 23η εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών πατινιών.

Ειδικότερα από 1 έως 7 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 12.936 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 663 παραβάσεις σε οδηγούς (31 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 85 παραβάσεις

σε συνεπιβάτες.

Μεταξύ των παραβάσεων, οι 555 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (28 διανομείς), 81 συνεπιβάτες δίκυκλων και 108 οδηγούς πατινιών.

Ανά περιφέρεια βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις 390 στην Αττική, 87 στην Κρήτη, 42 στα Ιόνια Νησιά, 33 στη Θεσσαλία, 33 στη Δυτική Ελλάδα, 29 στην Πελοπόννησο, 28 στη Θεσσαλονίκη, 26 στη Στερεά Ελλάδα, 24 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 20 στο Νότιο Αιγαίο, 13 στην Κεντρική Μακεδονία, 12 στην Ήπειρο και 11 στο Βόρειο Αιγαίο.