Μελιγαλά: Ρομά έκλεψαν τσαντάκι με τραπεζικές κάρτες και έκαναν ηλεκτρονικές συναλλαγές

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν σε περιοχές των δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης και ειδικότερα σε Παναγάκια, Ασπρόχωμα, Πλατύ, Αγιο Κωνσταντίνο, Αρφαρά, Θουρία, Μεσσήνη, Κουβέλια και Τρίοδο.

Συνολικά ελέγχθησαν 18 άτομα, προσήχθησαν 7 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 6 άτομα για διάφορα αδικήματα.

Ειδικότερα συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 33χρονος και μια 28χρονη για κλοπή.

Οι δύο Ρομά το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής παραβίασαν πόρτα σπιτιού στο Μελιγαλά και έκλεψαν μια τηλεόραση και ένα τσαντάκι με τραπεζικές κάρτες και διάφορα έγγραφα.

Στη συνέχεια ο 33χρονος με την 28χρονη προχώρησαν σε ηλεκτρονικές συναλλαγές σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Μελιγαλά αξίας 240 ευρώ.

Υστερα από καταγγελία που έγινε Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες στην Ανθεια.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις στην Αιθαία για ρευματοκλοπή, μια για στέρηση δελτίου ταυτότητας και ακόμη μία για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

Παράλληλα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων βεβαιώθηκαν και 5 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κ.Ηλ.