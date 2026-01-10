Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Την Τέταρτη απολογούνται τελικά οι 22χρονοι

Τόσο εκείνος που κρατούσε τη θήκη κιθάρας στο λευκό σκούτερ και είχε παραδοθεί αυτοβούλως στις Αρχές, όσο και ο Ελληνοβρετανός ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις συμπληρωματικές τους απολογίες για την Τετάρτη το πρωί. Τότε θα βρεθούν ξανά ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας και θα απολογηθούν με βάση τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ανατροπή στους ρόλους των 22χρονων

Η ανατροπή στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα, έχει να κάνει με την αλλαγή των ρόλων των δύο 22χρονων.

Μετά τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει στην ανακριτική έρευνα, ο ρόλος του φυσικού αυτουργού αποδίδεται στον 22χρονο που είχε ισχυριστεί πως είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης πριν από λίγα χρόνια από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο οποίος είχε καταθέσει πως μετά τις δολοφονίες κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα και την επόμενη ημέρα πήρε λεωφορείο για να επιστρέψει στην Αθήνα.

Ο ίδιος, που παρέμεινε για σχεδόν τέσσερις ώρες σήμερα στα δικαστήρια της Καλαμάτας, εξακολουθεί να αρνείται πως ήταν αυτός που μπήκε στο κάμπινγκ και πάτησε τη σκανδάλη του περιστρόφου, σκοτώνοντας τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη.

Οι αιτιάσεις του όμως δεν φαίνεται πως πείθουν την Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, μιας και είχε συχνές επικοινωνίες με τους άλλους τρεις εμπλεκόμενους της υπόθεσης μέσω πακιστανικών τηλεφώνων.

Τόσο με τον 31χρονο ανιψιό, όσο και με τον 32χρονο επιχειρηματία, αλλά και με τον 30χρονο συνέταιρο του επιχειρηματία από την Αθήνα, οι οποίοι και οι τρεις είναι προφυλακισμένοι για την υπόθεση.

Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει ο εν λόγω 22χρονος μεταφέρθηκε με όχημα του 31χρονου ανιψιού την επόμενη ημέρα της διπλής δολοφονίας από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας.

Ο νέος συνήγορος του 22χρονου Νικόλαος Αλετράς μαζί με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Μαργέλη, ζήτησαν προθεσμία μίας εβδομάδας προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως για την ογκωδέστατη δικογραφία, όμως η ανακρίτρια έδωσε προθεσμία έως τις 10 το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου.

Ο κ. Αλετράς έξω από τα δικαστήρια δήλωσε σχετικά «Οι αλλαγές που προκύπτουν σε επίπεδο απόδοσης κατηγορίας είναι χασματικές.

Ο εντολέας μου ήταν φερόμενος ως ηθικός αυτουργός στην ανάκριση όταν παραδόθηκε και με το συμπληρωματικό κατηγορητήριο που του αποδίδεται είναι πλέον φυσικός αυτουργός. Η δική του διάθεση είναι να πει αλήθειες».

Στο γραφείο της ανακρίτριας βρέθηκε στη συνέχεια και ο δεύτερος προφυλακισμένος 22χρονος, ο οποίος αρχικά είχε τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, αλλά πλέον φαίνεται πως έχει τον ρόλο του συνεργού στην υπόθεση.

Στη συμπληρωματική του απολογία θα κληθεί να απαντήσει για τις σχέσεις που είχε με τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν προφυλακιστεί, με σκοπό να πέσει φως σε μια πολύ “σκοτεινή” υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία εδώ και πάνω από τρεις μήνες.

Κ.Ηλ.